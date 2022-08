RECENZJE | Recenzja wideorejestratora Dash Cam Lite 2 firmy 70mai

Recenzja wideorejestratora Dash Cam Lite 2 firmy 70mai

Autor: Wedelek | DYD | Data: 11/08/22



Jak mawia klasyk "wypadki się zdarzają". Zwłaszcza na drodze. W każdej z tych nieprzyjemnych sytuacji dobrze jest mieć niepodważalny dowód na to, że jesteśmy ofiarami całego wydarzenia, a nie jego sprawcami. I nie ma tu znaczenia czy mówimy o niewielkiej kolizji czy o poważnym wypadku. Z tego też powodu w dniu dzisiejszym przyjrzymy się bliżej urządzeniu, które w przypadku kolizji może uratować nas z tarapatów i łatwo dowieść, że to nie my jesteśmy faktycznymi sprawcami zdarzenia. Mowa o jednej z ciekawszych kamer samochodowych jakie możemy znaleźć na rynku, jaką jest model 70mai Dash Cam Lite 2. Zapraszamy do recenzji wideorejestratora.

Kamera i wyświetlacz



Trochę statystyki



Z roku na rok po polskich drogach jeździ coraz więcej pojazdów spalinowych. Ze statystyk opublikowanych przez polską Policję wynika, że w roku 2021 w naszym kraju zarejestrowano ponad 34 miliony środków lokomocji, w tym około 1,7mln motocykli. To dużo, a przecież trzeba do tego jeszcze doliczyć tranzyt międzynarodowy realizowany przez zagranicznych pośredników. Te same statystyki mówią nam, że w minionym roku Policja interweniowała w ponad 22 tysiącach wypadków, w których zginęło około 2,2 tysiąca ludzi, a rannych zostało ponad 26 tysięcy osób. W wielu z tych zdarzeń jednoznaczne wskazanie sprawcy całego zdarzenia było dość trudne, podobnie, jak zebranie dostatecznej ilości dowodów, takich jak nagranie całego zajścia. Przez to konieczne było zbieranie zeznań naocznych świadków, którzy jak nie od dziś wiadomo nie zawsze dzielą się z organami ścigania całą prawdą. W ekstremalnych sytuacjach Policji trudno było na pierwszy, a nawet drugi i trzeci rzut oka wskazać kto jest sprawcą, a kto ofiarą, co niestety wydłużało proces dochodzenia do prawdy i wiązało się z realnymi stratami czasu i pieniędzy. Tu pojawia się pytanie czy relatywnie tania kamera pozwoli nam uniknąć tego typu nieprzyjemności. Cóż, przekonajmy się.



Naszą przygodę jak zwykle zaczniemy od oględzin zewnętrznych i suchej specyfikacji technicznej. Najważniejszym elementem testowanego modelu jest kamerka internetowa umieszczona na ruchomej głowicy, którą można obracać w pionie. Dzięki temu można bardzo łatwo sterować jej pochyleniem/wychyleniem w osi Y. Jeśli chodzi o obrót w poziomie, to ten niestety nie jest możliwy, co wbrew pozorom może być pewnym atutem. Po pierwsze taka konstrukcja jest prostsza, co w teorii czyni ją odporniejszą na uszkodzenia. Przy tym odpada ryzyko przypadkowego obrócenia obiektywu w złą stronę. A przynajmniej w osi X.



Sam aparat dysponuje niezłej klasy matrycą o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli), którą uzupełnia obiektyw zbudowany ze szklanych soczewek wspierany przysłoną F/2.0. Duet ten pozwala na nagrywanie obrazu o stosunkowo dobrej jakości i dość szerokim kącie, wynoszącym 130 stopni. W zależności od potrzeb kamera umożliwia rejestrowanie nagrań z poruszającego się pojazdu o długości 1 min, 2 min i 3 min, wykonywanie pojedynczych ujęć, a także ciągłe nagrywanie otoczenia zaparkowanego pojazdu w tzw. trybie ochrony parkingowej. Wideorejestrator włączy się też automatycznie po wykryciu nietypowego zdarzenia, takiego jak wstrząs czy nagła zmiana toru jazdy/hamowanie i rozpocznie nagrywanie gdy prowadzony przez nas samochód ruszy z miejsca. W sumie to 70mai Dash Cam Lite 2 poradzi sobie też z wykryciem ruchu auta autonomicznego, no ale w Polsce poruszanie się w takim trybie jest póki co niedozwolone, więc myślę, że możemy swobodnie pominąć ten scenariusz. To co nagrywamy można potem zweryfikować na niewielkim, ale czytelnym ekranie o przekątnej 2-cali i rozdzielczości 480x360 pikseli lub na zewnętrznym urządzeniu (np. na smartfonie).



Nagrane pliki są zapisywane w formacie MP4 w dedykowanym folderze zlokalizowanym na zewnętrznej karcie pamięci typu microSD. Urządzenie obsługuje wszystkie dostępne na rynku nośniki o pojemności od 16GB do 128GB, ale aby wszystko zadziałało jak należy, to musimy jeszcze zwrócić uwagę na parametry samej karty. Ta musi mieć klasę prędkości minimum 10. W przypadku zapełnienia całej wolnej przestrzeni urządzenie zacznie po prostu nadpisywać już istniejące pliki, począwszy od tych najstarszych. Gwarantuje to ciągłe nagrywanie bez konieczności okresowego sprawdzania ilości dostępnej pamięci i ręcznego usuwania starych nagrań. Przy tym oprogramowanie różnicuje „zwykłe” nagrania, od tych, na których zarejestrowano jakieś nagłe zdarzenie. Wypadki i niepokojące sytuacje drogowe są przechowywane oddzielnie, więc nie ma obawy, że jakieś nowsze nagranie z osiedlowego ronda usunie ważny dla nas moment kolizji.

poprzednia strona (Kamera i wyświetlacz) - następna strona (Bateria, łączność i elementy dodatkowe)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Recenzja wideorejestratora Dash Cam Lite 2 firmy 70mai » Kamera i wyświetlacz » Bateria, łączność i elementy dodatkowe » Wygląd i montaż » Nagrania » Cena i podsumowanie » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »