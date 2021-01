RECENZJE | Recenzja Deco M4, szybki sposób na wydajniejsze Wi-Fi

Recenzja Deco M4, szybki sposób na wydajniejsze Wi-Fi

Autor: DYD | Data: 29/01/21



Deco M4 to zestaw, w naszym przypadku dwóch jednostek (z możliwością rozbudowy o kolejne), dzięki którym możemy szybko i łatwo zwiększyć zasięg i poprawić jakość połączenia Wi-Fi w naszym mieszkaniu lub domu. Deco potrafi jednocześnie pod jedną nazwą pracować w standardach 2,4 i 5GHz i obsłużyć do 100 urządzeń jednocześnie, zaś dzięki technologii Mesh i Beamforming podczas przemieszczania się po domu urządzenia automatycznie będą przełączały się, aby mieć cały czas najlepsze połączenie z najbliższą jednostką. Łatwa instalacja, standard AC1200 dla radia 5GHz oraz całkiem spore możliwości kontroli rodzicielskiej to główne cechy tego modelu, zobaczmy czego możemy oczekiwać od Deco M4.

Deco M4, specyfikacja i wygląd



Nasz testowany zestaw Deco M4 liczy dwie jednostki, każda pracuje jednocześnie w standardzie AC1200, czyli w teorii przy częstotliwości 5 GHz do 867 Mbit/s (802.11ac) zaś przy 2,4 GHz do 300 Mb/s (802.11n). Wspierane są technologie Mesh i Beamforming, dzięki czemu jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu (w swoim zasięgu) oraz kierują sygnał sieci na klienta, co umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi. Każda jednostka zawiera dwie anteny (wewnętrzne), których moc wystarcza, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem odpowiednio dużą powierzchnię (wedle producenta do 260 m2). Jeżeli potrzebny będzie większy zasięg, do sieci podłączyć można dodatkowe jednostki Deco z rodziny M4.



Deco wyposażone w procesor Qualcomm rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie. Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO. Dzięki technologii Mesh urządzenia będą się automatycznie przełączać podczas przemieszczania się po domu, aby korzystać z najszybszych dostępnych prędkości. Producent informuje, że Deco M4 potrafi obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w swojej sieci. Ten model może pracować w dwóch wariantach: w trybie routera oraz w trybie punktu dostępowego. Każda jednostka wyposażona jest w dwa porty gigabitowe, choć jedno od razu musimy wykorzystać jako port WAN, do podłączenia internetu przez modem lub inny router. Całością zarządza się poprzez aplikacje (o nazwie Deco) na smartfony, wymagania dla aplikacji pod Androidem to wersja 4.4 lub nowsza, zaś iOS w wersji 9.0 lub nowszej.



Zobaczmy jak prezentują się nasze jednostki Deco M4 - każda posiada swój zasilacz (obydwie jednostki są takie same), wyposażone zostały w dwa gigabitowe porty z tyłu, diodę u góry (jej kolorystyka oznacza rodzaj aktualnej pracy) oraz przycisk reset od spodu. Co do budowy i jakości wykonania - ich design jest elegancki, obłe kształty i ładna, stonowana kolorystyka nie powinna szpecić i mocno wyróżniać się w danym pomieszczeniu, obojętnie czy będzie to salon, sypialnia, czy gabinet. Zobaczmy jak się prezentuje nasz bohater.

