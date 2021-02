RECENZJE | Oclean Air 2 i Oclean Xpro - soniczne szczoteczki od Xiaomi

Oclean Air 2 i Oclean Xpro - soniczne szczoteczki od Xiaomi

Autor: Wedelek | Data: 22/02/21



Wraz z postępem cywilizacyjnym nasze życie sukcesywnie się zmienia. W większości przypadków na plus. Żyjemy wygodniej i dłużej, a dzięki nowoczesnej medycynie potrafimy leczyć choroby niegdyś letalne. Ogólnie pojęty postęp dotyczy też szeroko pojętej stomatologii, na czym zyskuje nasze uzębienie i świadomość. Coraz częściej szukamy szczoteczek, które nie tylko umyją zęby, ale też zrobią to w możliwie najlepszy sposób. Ostatecznie doszło do tego, że najbardziej zaawansowane modele potrafią komunikować się z naszymi smartfonami informując nas o tym jak idzie nam szczotkowanie. Kosmos. Dziś, specjalnie dla Was przyjrzymy się dwóm przedstawicielom inteligentnych szczoteczek od chińskiego Xiaomi, modele Oclean Air 2 oraz Oclean Xpro. Zapraszamy!

Rodzaje szczoteczek



Nim jednak przejdziemy do sedna pochylmy się najpierw nad dostępnymi rodzajami szczoteczek i omówmy ich najważniejsze cechy.



Szczoteczka manualna



Najpopularniejszym typem szczoteczki, a przy tym najtańszym jest tradycyjna szczoteczka manualna. Ogólna budowa tych produktów nie zmieniła się specjalnie od dziesiątek lat, choć przez te wszystkie lata pojawiło się bardzo dużo różnych jej typów. Te są dostosowane do wieku oraz indywidualnych preferencji i różnią się przede wszystkim rodzajem i ułożeniem włosia. Ogólnie możemy je podzielić na szczoteczki z miękkim, średnio-twardym lub twardym włosiem. Te pierwsze są dedykowane osobom z nadwrażliwością zębów, problemami z dziąsłami oraz dzieciom. Ostatnie powinny stosować osoby pijące bardzo dużo kawy lub herbaty, a także palacze, a środkowe pozostali członkowie społeczeństwa.



Tańsze modele mają zazwyczaj prosty trzonek i włosie rozłożone w standardowy sposób. Droższe są bardziej fikuśne, mają ergonomiczny kształt, elastyczną główkę (ten aspekt jest niezwykle ważny) oraz specjalną gumę do czyszczenia języka.



Dużą zaletą szczoteczek manualnych jest ich niska cena i prostota. Nie musimy ich ładować i zajmują mniej miejsca w podróży. Minusem jest z kolei konieczność nauki odpowiednich metod mycia zębów. Inaczej będą nieefektywne. Sami też musimy pilnować czasu mycia poszczególnych regionów co wymaga pewnej samodyscypliny. Ten problem na ogół nie występuje w przypadku innych, bardziej „inteligentnych” typów szczoteczek.



Szczoteczka elektryczna



O wiele bardziej zaawansowana jest szczoteczka elektryczna z ruchomą głowicą, która czyści zęby za pomocą ruchów obrotowych (około 3000 – 4000 obr/min), zapewniając dzięki temu znacznie dokładniejsze czyszczenie. Większość modeli ma wbudowany timer, więc nie musimy się martwić, że będziemy poświęcać na higienę zbyt mało czasu. Nie musimy też wyrabiać sobie odpowiedniej techniki mycia zębów. Wady, to oczywiście konieczność ładowania baterii i częstsza wymiana końcówek. Trzeba też mieć świadomość, że szczoteczki elektryczne podobnie jak te manualne średnio radzą sobie z usuwaniem niektórych osadów z przestrzeni między zębowych. Dlatego też inżynierowie stworzyli dla nich dokładniejszą i droższą alternatywę.



Szczoteczki soniczne



Mowa o szczoteczkach sonicznych. Te zamiast ruchów obrotowych używają do czyszczenia fal dźwiękowych powodujących tzw. ruchy wymiatające. Im droższa i bardziej zaawansowana szczoteczka tym tych ruchów będzie więcej (są liczone w dziesiątkach tysięcy na minutę) i tym dokładniej zostaną usunięte z zębów bakterie powodujące próchnicę. W drogich modelach usuwane są bakterie znajdujące się nawet kilka milimetrów od samego włosia, co w praktyce uniemożliwia im poczynienie większych szkód.



Wszystkie szczoteczki soniczne mają wymienne końcówki różnych typów, więc bardzo łatwo jest dobrać końcówkę odpowiadającą indywidualnym preferencjom użytkownika. Wyższe modele mają ponadto kilka trybów pracy i mogą łączyć się ze smartfonem, przekazując w ten sposób dodatkowe informacje.



Szczoteczki soniczne są też delikatniejsze dla dziąseł od tradycyjnych elektryków, dzięki czemu mogą z nich korzystać również osoby z nadwrażliwością i dzieci.



Szczoteczki ultrasoniczne i jonowe



Najbardziej wymagające osoby, dla których wydatek ponad 1000 złotych nie jest problemem mogą też zainteresować się szczoteczkami ultrasonicznymi. Ich zasada działania jest taka sama jak w przypadku szczoteczek sonicznych, ale częstotliwość generowanych drgań jest wielokrotnie wyższa – nawet 1000x. Dzięki temu nie tylko myją dokładniej zęby, ale i przyczyniają się do tzw. „masażu tkanek”, co poprawia ich ukrwienie i może przyspieszyć regenerację. Dlatego często z ich zalet korzystają osoby borykające się z chorobami przyzębia.



Niektóre z takich szczoteczek (sonicznych) potrafią też wytwarzać jony o określonym typie ładunku, które dodatkowo blokują rozwój drobnoustrojów w jamie ustnej.



Szczoteczki elektryczne mają też jeszcze jedną przewagę nad manualnymi. Dzięki temu, że wymieniamy w nich jedynie głowicę, a nie cały korpus są one bardziej przyjazne środowisku. A biorąc pod uwagę fakt ilu ludzi żyje na świecie i jak często wymieniają oni szczoteczki różnica jest zauważalna.

poprzednia strona (Rodzaje szczoteczek) - następna strona (Xiaomi Oclean - dobrze i tanio?)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Oclean Air 2 i Oclean Xpro - soniczne szczoteczki od Xiaomi » Rodzaje szczoteczek » Xiaomi Oclean - dobrze i tanio? » Oclean Air 2 - i oto nastała cisza » Oclean Xpro - szczoteczka na wypasie » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »