RECENZJE | Recenzja Archer T3U i UB400 od TP-Linka oraz Mercusys MU6H

Recenzja Archer T3U i UB400 od TP-Linka oraz Mercusys MU6H

Autor: Redakcja | Data: 12/03/21



Tym razem krótki przegląd trzech urządzeń pomocnych w komunikacji, jeśli potrzebujemy użyć zewnętrznej karty bezprzewodowej, chcemy poprawić osiągi Wi-Fi lub dołożyć Bluetooh do komputera, aby wspierać peryferia działające w tym standardzie takie jak gamepady, audio czy klawiatury. Przyjrzymy się bliżej trzech modelom. TP-Link Archer T3U to karta Wi-Fi pracująca w standardzie AC1300, TP-Link UB400 jest adapter Bluetooth 4.0, zaś Mercusys MU6H to karta Wi-Fi AC650. Zobaczmy na co możemy liczyć korzystając z tych urządzeń.

TP-Link Archer T3U - karta Wi-Fi AC1300



Bezprzewodowa karta Wi-Fi TP-Link Archer T3U to mini urządzenie, które wpinamy w port USB, aby w systemie pojawiła się karta bezprzewodowa Wi-Fi pracująca w standardach 2.4GHz i 5GHz. Karta nie posiada dużej anteny, dzięki czemu przypomina z wyglądu niewielkiego pendrive'a - karta wraz z portem USB ma długość 40,5mm. Zastosowano w niej dookólną antenę wbudowaną w obudowie karty. Najpierw zobaczmy jak się prezentuję na zdjęciach. Zapakowana w pudełko karta posiada w zestawie instrukcje obsługi oraz płytę CD ze sterownikami. Sterowniki można pobrać też na stronie producenta. Archer T3U może pracować albo w standardzie 2.4GHz, co przekłada się na maksymalny teoretyczny transfer do 400Mb/s oraz nowocześniejsze pasmo 5GHz, w którym z kolei producent zadeklarował transfer do 867Mb/s - sprawdzimy to w naszych testach, jak to wygląda w praktyce.



Przyglądając się specyfikacji, warto wspomnieć o wsparciu nowoczesnego standardu IEEE 802.11ac i to właśnie pracując w takim połączeniu może w teorii uzyskać te 867Mb/s. Dzięki technologii MU-MIMO Archer T3U może wytworzyć jednocześnie dwa strumienie danych. W przypadku pracy z kompatybilnym routerem MU-MIMO, przełoży się to na większą przepustowość i wydajność całej sieci. Wspierany jest port USB3.0, dzięki czemu można uzyskać lepsze transfery, o ile bezprzewodowa transmisja na to pozwoli. Jeśli chodzi o tryby pracy bezprzewodowej oraz bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej to karta wspiera wszystko, co jest jej do życia potrzebne. Pełną specyfikację można przejrzeć na stronie producenta. Karta pracuje pod systemami Windows10/8.1/8/7/XP, Linux oraz Mac OS X.



Pora na testy. Karta pracowała pod kontrolą routera Deco M4 (AC1200). Przy paśmie 5GHz czasem była wykrywana z szybkością łącza 866Mbit/s, a innym razem 585Mbit/s. W tym drugim połączeniu pracowała wolniej. Takimi wartościami karta się identyfikowała w systemie - a jakie były realne transfery? Przy połączeniu 866Mbit/s uzyskiwała realną średnią transmisję na poziomie 400Mbit/s, co przekładało się na około 47MB/s. Przy paśmie 2.4GHz było odpowiednio wolniej, co widać na wykresie. Ogólnie jak na uzyskiwane wartości w paśmie 5GHz, cenę i wielkość, karta jest godna uwagi.



Cena TP-Link Archer T3U wynosi obecnie (marzec 2021) około 79zł.

TP-Link Archer T3U

poprzednia strona (TP-Link Archer T3U - karta Wi-Fi AC1300) - następna strona (TP-Link UB400 - adapter Bluetooth 4.0)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Recenzja Archer T3U i UB400 od TP-Linka oraz Mercusys MU6H » TP-Link Archer T3U - karta Wi-Fi AC1300 » TP-Link UB400 - adapter Bluetooth 4.0 » Mercusys MU6H - karta Wi-Fi AC650 » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »