RECENZJE | Przegląd ładowarki Baseus EnerFill FE11 oraz kabla Baseus Free2Draw Mini

Autor: Adam | Data: 02/03/26



Dziś przyglądamy się dwóm produktom: Baseus EnerFill FE11, która jest wszechstronną ładowarkę sieciową z dużą mocą oraz Baseus Free2Draw Mini Retractable Charging Cable, który jest poręcznym, chowany kabel USB-C. Ładowarka FE11 zapewnia szybkie ładowanie nawet notebooków dzięki mocy do 100 W i kompatybilności z PD, QC oraz PPS. Z kolei Free2Draw Mini oferuje praktyczny mechanizm zwijania, obsługę 100 W i transfer danych do 480 Mb/s. W praktyce duet działa efektywnie, choć ma swoje minusy. EnerFill radzi sobie z wieloma urządzeniami naraz, ale przy maksimum mocy dzieli ją nierówno. Kabel sprawdza się w podróży, jednak mechanizm wymaga ostrożności dla dłuższej żywotności. Zobaczmy jak się prezentują te dwa modele.

Przegląd dwóch produktów Baseus



Baseus Ładowarka Baseus EnerFill FE11 Ładowarka Baseus EnerFill FE11 to kompaktowe źródło zasilania o mocy do 100 W, które dzięki technologii GaN (azotek galu) oferuje wysoką wydajność przy niewielkich rozmiarach. Dzięki wysokości ok. 6,5 cm i wadze około 270–280 g mieści się w dłoni, co czyni ją pomocną w podróży, czy też umiejscowieniu przy nocnej szafce. Urządzenie wyposażono w dwa porty USB-C oraz jeden USB-A, pozwalając na jednoczesne ładowanie laptopa, telefonu i innego akcesorium bez konieczności wożenia kilku ładowarek. Maksymalna moc pojedynczego USB-C to 100 W, natomiast USB-A dorzuca do 22,5 W, co otwiera możliwość szybkiego ładowania zarówno ultrabooków, jak i smartfonów oraz tabletów.



EnerFill FE11 obsługuje liczne protokoły, m.in. PD3.0, PPS, QC3.0, UFCS, FCP, SCP, AFC, DCP oraz Apple 2.4 A, co zwiększa uniwersalność i sprawia, że bardzo dobrze współpracuje z urządzeniami Android, iPhone’ami i laptopami z USB-C. Producent dodatkowo stosuje system inteligentnego zarządzania energią (BPS) oraz kontrolę temperatury (BCT), co ogranicza ryzyko przegrzewania, choć w praktyce przy pełnym obciążeniu (100 W cały czas) moc może być lekko ograniczana, gdy ładowarka się nagrzewa.

Wejście: AC 100–240 V, 50/60 Hz, max 3 A

Porty wyjściowe: 2× USB-C + 1× USB-A

Moc maksymalna: do 100 W na port USB-C (C1/C2)

Łączna moc przy wielu urządzeniach:



- C1 + C2: 70 W + 30 W

- C1/C2 + A1: 70 W + 22,5 W

- C1 + C2 + A1: 60 W + 22 W + 18 W



Protokoły: PD (Power Delivery), PPS, QC3.0, UFCS, FCP, SCP, AFC, DCP, Apple 2.4 A

Zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwprzegrzewaniowe

Kolor: biały (często dostępny też w wersji czarnej)

Technologia: zarządzanie energią BPS / rozpraszanie ciepła BCT



Podczas podłączenia jednocześnie ultrabooka z możliwością ładowania przez USB-C oraz smartfona z superszybkim ładowaniem tylko jedno urządzenie dostaje maksymalną moc ładowania, czyli laptop, zaś smarfton już nie ładuje się w super szybkim tempie (27W) lecz w szybkim tempie (21W). Podobnie jest przy podłączeniu dwóch smartfonów, wówczas tylko jeden jest w stanie ładować się pełną mocą (27W), zaś drugi obsługiwany jest już trochę wolniej (21W). Podczas pełnego obciążenia nagrzewanie ładowarki nie jest zbyt duże, co należy uznać za plus. Nie wydaje też z siebie żadnych dźwięków podczas ładowania.



Plusy i minusy – EnerFill FE11



Zalety:

+ Moc do 100 W na USB-C, co pozwala szybko ładować nawet laptopy i duże tablety.

+ Trzy porty (2× C + 1× A) dają elastyczność – jeden gadżet z USB-C, drugi z USB-A, np. powerbank słuchawki, myszka, konsola

+ Wsparcie wielu standardów PD, PPS, QC itd. zwiększa kompatybilność z różnymi markami.



Wady:

- Przy pełnym obciążeniu rozdział mocy między portami ogranicza realną moc dostępną na każdym wyjściu.

- Brak portu z PD 140 W – nie jest to model dla najbardziej wymagających laptopów.





Ktoś, kto szuka jednej uniwersalnej ładowarki do domu, biura lub samochodu, a jednocześnie nie chce rozrzucać wielu „klocków” wokół gniazdek, znajdzie w EnerFill FE11 solidnego, praktycznego kompana.



Baseus Free2Draw Mini Retractable Charging Cable1



Kabel Baseus Free2Draw Mini to praktyczny, zwijany kabel USB‑C → USB‑C, zaprojektowany głównie dla osób, które cenią porządek i mobilność. W pełni rozwinięty ma długość 1 m, natomiast w zwiniętej formie jego obudowa przypomina niewielki worek, który śmiało zmieści się w kieszeni spodni i nie będzie się plątał. Mechanizm zwijania pozwala na dowolne wyregulowanie długości – wystarczy pociągnąć kabel z obu stron, by go rozwinąć, po czym puścić i samoczynnie owija się wewnątrz. Dzięki temu eliminujesz plątanie się przewodu w torbie, na biurku, w plecaku czy w samochodzie.

(kliknij, aby powiększyć) Free2Draw Mini obsługuje moc do 100 W w standardzie Power Delivery, co pozwala na szybkie ładowanie laptopów, tabletów i nowoczesnych smartfonów przy użyciu odpowiednio mocnej ładowarki (np. EnerFill FE11). Dodatkowo, kabel obsługuje transmisję danych do 480 Mb/s, więc może służyć nie tylko do ładowania, ale także do przesyłania plików między urządzeniami. Konstrukcja oparta jest na materiałach PC + TPE oraz robust ABS, co zapewnia elastyczność, wygodę w użyciu i niezłą wytrzymałość, choć same miejsca złączy pozostają najbardziej „krytycznym" punktem – zwłaszcza przy intensywnym, codziennym rozwijaniu /zwijaniu.



Szczegółowa specyfikacja Baseus Free2Draw Mini:



Typ: USB-C → USB-C, kabel zwijany/retractable

Moc: do 100 W PD

Przepustowość danych: do 480 Mb/s

Długość przewodu: 1 m (w pełni rozwinięty)

Materiał: PC + TPE

Kolory: zwykle czarny, biały, niebieski, fioletowy

Zastosowanie: ładowanie i transmisja danych USB-C



Plusy i minusy – Free2Draw Mini



Zalety:

+ Mechanizm zwijania eliminuje plątaninę i znacząco ułatwia przechowywanie w torbie czy kieszeni.

+ Obsługa do 100 W PD sprawia, że kabel jest użyteczny nawet przy mocnych ładowarkach i laptopach.

+ Kompaktowy, idealny do podróży, komunikacji miejskiej, biura – łatwo go schować i wyjąć w razie potrzeby.

+ Ma obsługę transferu danych, co dodaje funkcjonalności poza samo ładowanie.



Wady:

- Mechanizm retractable jest mniej trwały niż typowy, sztywny kabel – wymaga delikatnej obsługi, by nie uszkodzić przewodu czy zablokować zwijaka.

- Przy intensywnym, bardzo częstym użytkowaniu (np. co kilka minut rozwijanie/zwijanie) może szybciej się zużywać niż kabel „klasyczny”.





