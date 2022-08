RECENZJE | (Wideo) Recenzja Eskute Netuno 27.5'', rower MTB z silnikiem Bafanga

Autor: DYD | Data: 08/08/22



Z uwagi że wakacje, czas wypoczynku każdemu się powinien należeć, a że najlepszy urlop to aktywne podróże, zapraszam do materiału o rowerze z elektrycznym wspomaganiem. W roli głównej wystąpił Eskute Netuno na grubych kołach 27.5 cala, wyposażony w silnik Bafanga o mocy 250W schowany w tylnej piaście oraz umieszczony w ramie potężny akumulator 36V 14,5Ah oparty na ogniwach Samsunga. Eskute Netuno to konstrukcja MTB, przeznaczona do przejażdżek poza miastem (Cross-Country), więc sprawdzimy go w dość wymagającym terenie jakim jest Brodnicki Park Krajobrazowy.

Garść informacji o Eskute Netuno MYT-27.5



Rower dotarł do nas z zaprzyjaźnionego sklepu geekbuying.pl. Marka Eskute (eskute.co.uk) powstała w Wielkiej Brytanii, zaś na kartonie i instrukcji doszukałem się informacji, że rowery powstają w naszym kraju przez podwykonawcę, dokładnie we Wrocławiu, a dodatkowo właścicielem samej marki Eskute jest firma zarejestrowana w Chinach - Yimei Network Technology Co., Ltd. Obecnie mamy kilka modeli z rodziny Eskute, są to modele miejskie, wyposażone w tylny bagażnik (Wayfarer, Polluno i Polluno PRO ) oraz modele bardziej do jazdy w terenie (Netuno i Netuno PRO). Modele PRO cechują się przede wszystkim inaczej umiejscowionym silnikiem (czyli centralnie), zaś pozostałe modele w tym nasz testowany ma silnik umieszczony w tylnej piaście. Silniki umieszczone w korbie stosowane są w droższych konstrukcjach. Modele PRO mają także nieco lepszy amortyzowany widelec (z blokadą skoku) oraz więcej biegów w przerzutce (9). Są jednak o około 3 tysiące droższe od modeli niePRO. Nasz Eskute Netuno MYT-27.5 obecnie został wyceniony na 5499zł.



Garść słów o silnikach Bafanga zastosowanych w rowerach tej marki, ale także u wielu innych producentów rowerów ze wspomaganiem. W rowerach Eskute z dodatkiem PRO mamy silnik Bafanga model M410, który posiada zaawansowany czujnik momentu obrotowego zarządzający energią dostarczaną do pedałów, przy maksymalnym momencie obrotowym do 80 Nm. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu przyspieszeniem, które precyzyjnie ocenia moc pedałowania rowerzysty, oferując wymagane wsparcie tylko w razie potrzeby, oraz zwiększając żywotność akumulatora i zasięg maksymalny, rower oparty na takim rozwiązaniu może wykonać mocniejszą pracę i dalej zajechać od modelu silnika w tylnej piaście.

Silnik Bafang G020 zastosowany w modelu Eskute Netuno W testowanym rowerze Netuno zastosowany popularny model wydajnego silnika Bafang G020 umieszczonego w tylnej piaście. Silnik jest bezszczotkowy i posiada moc znamionową 250W, osiąga maksymalny moment obrotowy 45 Nm (przy sprawności ≥ 80%), co wedle danych producenta wystarcza na przejechanie około 100km ze wspomaganiem. Oczywiście ta miara zależy od: rodzaju nawierzchni, ilości podjazdów, wagi rowerzysty czy stylu jazdy. Sprawdzimy w naszym teście ile udało się z roweru wycisnąć kilometrów na jednym ładowaniu. Obydwa modele silników mają ograniczenie wspomagania maksymalnie do 25km/h, bo takie mamy przepisy w większości europejskich krajach w tym w Polsce. Silnik może pracować w zakresie od -20°C do 45°C, jednak producenta Eskute Netuno w specyfikacji umieścił zakres pracy roweru w od -10°C do 40°C. Co do jego pracy podczas deszczy czy mycia, producent silnika podaje standard IPX5, czyli ochronę przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. Z kolei producent Eskute w swoim FAQ, piszę że ich rowery mogą być używane w deszczowe dni. Zalecają jednak, aby nie używać roweru podczas ulewnego deszczu, a także nie myć elementów silnika i akumulatora pod wysokim ciśnieniem, aby uniknąć uszkodzenia okablowania i elementów elektronicznych. Sam silnik G020 waży 3.3kg.



Zastosowany akumulator do zasilania Bafanga to zestaw ogniw Samsunga o łącznej pojemności 522WH (36V, 14.5Ah). Czas ładowania wynosi około 7 godzin. Akumulator jest zintegrowany w ramie roweru, jest blokowany kluczykiem, zaś ładować go możemy zarówno na ramie lub jak będzie zdjęty z ramy. Do tego służy specjalny zasilacz, a jego waga to około 1kg. Waga samego akumulatora wynosi podobnie jak silnika, czyli 3.3kg. Jak już jesteśmy przy wadze, to rower bez nóżki i tylnej lampki waży lekko ponad 24kg. Maksymalne obciążenie roweru ze specyfikacji to 125kg, choć na ramie znajdziemy inne oznaczenie, o czym napiszę w następnym rozdziale. Ja testowałem rower z obciążeniem 75 kg waga rowerzysty plus dodatki (torebka, klucze rowerowe, napój) o łącznej wadzę trochę ponad 1kg).

