RECENZJE | Recenzja Netatmo Advance - wewnętrzna kamera z ochroną prywatności

Recenzja Netatmo Advance - wewnętrzna kamera z ochroną prywatności

Autor: DYD | Data: 09/04/25



​ Netatmo Advance​ to najnowsza propozycja francuskiego producenta w segmencie inteligentnych kamer wewnętrznych, łącząca zaawansowane technologie z dbałością o prywatność użytkowników. Urządzenie wyróżnia się szeregiem innowacyjnych funkcji oraz wysoką jakością wykonania, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań do monitoringu domowego. W artykule sprawdzimy czym wyróżnia się ten model kamery oraz zaprezentujemy przykładowe nagrania.

. . .



Design i jakość wykonania



Netatmo Advance charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym designem, dostępnym w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Kompaktowe wymiary urządzenia (65 x 65 x 115 mm) pozwalają na instalację w różnych miejscach domu. Kamera może być umiejscowiona zarówno na różnych meblach jak i zamontowane na ścianie bądź suficie za pomocą dedykowanego uchwytu i dołączonych wkrętów montażowych. Na zdjęciach poniżej widać możliwości ustawienia kamery. Obrotowy przegub kulowy oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 130° umożliwiają całkiem spore pokrycie monitorowanego obszaru przez kamerę.



































Specyfikacja techniczna



Netatmo Advance została wyposażona w 4-megapikselowy sensor, umożliwiający rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2K (1440p, czyli rozdzielczość 2560x1440px) z prędkością 30 klatek na sekundę. Technologia HDR zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, co w połączeniu z technologią MIMO (Multiple Input Multiple Output) gwarantuje stabilne połączenie z siecią Wi-Fi. ​



Kamera posiada dwa mikrofony z technologią beamforming, które eliminują szumy i poprawiają jakość dźwięku, oraz głośnik o mocy 80 dB, umożliwiający dwukierunkową komunikację. Dźwięk zapisywany jest w trybie mono z częstotliwością próbkowania 16 KHz.



Dane są przechowywane na dołączonej karcie microSD firmy Sandisk o pojemności 8 GB, z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Taka pojemność karty może być niewystarczająca dla użytkowników potrzebujących dłuższego okresu archiwizacji nagrań. ​Nagrania rejestrowane są w klipach o długości od około 30 sekund do 2 minut. Rozmiar 30 sekundowego klipu to około 15MB. Nie ma możliwości zmiany jakości parametrów wideo. Jest możliwość integracji kamery z serwerem FTP (ale tylko zewnętrznym, nie działa lokalne połączenie) oraz Dropboxem.



Opcjonalnie można do kamery dołożyć dodatkowo płatną syrenę alarmową o nazwie Indoor Siren, która może być przydatna, kiedy zależy nam na takiej dodatkowej ochronie mienia.



Funkcje inteligentne



​Netatmo Smart Privacy​

Jedną z kluczowych innowacji wprowadzonych w Netatmo Advance jest funkcja "Netatmo Smart Privacy". Wykorzystując technologię rozpoznawania twarzy oraz geolokalizację, kamera automatycznie zasłania obiektyw po powrocie domowników, przerywając nagrywanie i chroniąc tym samym ich prywatność. Gdy użytkownik opuszcza określony obszar wokół domu, przesłona otwiera się, a kamera wznawia monitoring. ​



​Inteligentne powiadomienia

Kamera analizuje ruch i dźwięk, wysyłając powiadomienia tylko w istotnych przypadkach, co minimalizuje liczbę niepotrzebnych alertów. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informacje jedynie o rzeczywistych zdarzeniach, co zwiększa komfort korzystania z urządzenia. ​



​Integracja z ekosystemem Netatmo

Netatmo Advance współpracuje z innymi produktami marki, takimi jak Inteligentny Alarm Wewnętrzny czy Inteligentne Kamery Zewnętrzne. Integracja ta pozwala na stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń, zarządzanego za pomocą aplikacji Home + Security, która obsługuje również urządzenia firm Legrand i Bticino. ​



Instalacja i użytkowanie



Proces instalacji kamery jest prosty i intuicyjny. Aplikacja mobilna o nazwie Security+ dostępna na systemy iOS i Android umożliwia łatwą konfigurację oraz zarządzanie funkcjami kamery. Obsługa możliwa jest tylko z poziomu aplikacji Security+ lub przeglądarki webowej. W przypadku aplikacji webowej mieliśmy problem z wyświetlaniem przekazu live z kamery, miejmy nadzieje, że to zostanie szybko naprawione.



W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do montażu, w tym uchwyt ścienny, śruby i kołki. Kamera zasilana jest przez tradycyjny adapter sieciowy, bez możliwości odłączenia przewodu. Nie ma więc tutaj ani starego złącza microUSB, ani nowszego połączenia przez USB-C. Nie ma też możliwości połączenia przez kabel ethernetowy, tylko przez Wi-Fi, jednak miło że wspiera pasmo 5GHz także.







Bezpieczeństwo danych i brak subskrypcji



Jednym z największych atutów Netatmo Advance, który szczególnie wyróżnia ją na tle konkurencji, jest brak konieczności opłacania miesięcznej subskrypcji za dostęp do funkcji premium. Wszelkie funkcje inteligentne – w tym rozpoznawanie twarzy, geolokalizacja, czy zaawansowana analiza wideo – są dostępne od razu po zakupie. Dodatkowo dane użytkownika są przechowywane lokalnie na karcie microSD, co pozwala zachować pełną kontrolę nad swoją prywatnością i uniknąć ryzyka wycieku danych do chmury.



Kamera jednak pozwala również na opcjonalne przechowywanie nagrań w chmurze. W tym celu można wykorzystać własnym serwer FTP lub usługę Dropbox (ta jednak jest już płatna osobno). W przypadku FTP nie udało nam sie jednak poprawnie skonfigurować kamery z lokalnym FTP, poprawnie działała tylko z serwerem FTP wystawionym poza lokalne połączenie sieciowe. Reasumując, użytkownik może sam zdecydować, czy chce korzystać z lokalnego zapisu, czy wybrać zewnętrzną przestrzeń w chmurze.



Integracja z systemami Smart Home



Netatmo Advance integruje się z popularnymi systemami automatyki domowej. Obsługuje:



- Apple HomeKit Secure Video – kamera może być w pełni zarządzana za pomocą aplikacji Dom na iPhone’ach i iPadach. Dzięki HomeKit, użytkownicy mogą zautomatyzować zachowania kamery w zależności od warunków (np. włączenie kamery, gdy nikogo nie ma w domu).



- Amazon Alexa – można wywołać podgląd z kamery za pomocą komendy głosowej np. na urządzeniu Echo Show.



- Google Assistant – umożliwia kontrolę kamery głosowo lub przez aplikację Google Home.



Jakość obrazu i tryb nocny



Rejestrowany obraz w jakości 2K daje całkiem dobre rezultaty – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Kamera oferuje tryb nocny oparty o diody IR LED (podczerwień), dzięki czemu może monitorować pomieszczenie nawet w całkowitej ciemności na odległość do 10 metrów. Nie ma możliwości jednak zmiany parametrów jakości wideo oraz trybu pracy (nocny, dzienny, auto). Sam obraz pozostaje szczegółowy i wyraźny (rozdzielczość nagrań ma 2560x1440px), a kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami jest dobrze zbalansowany, co jest zasługą technologii HDR. Można przykładowe nagrania przejrzeć na poniższych filmach. Kiedy kamera wykryje ruch, lub osobę, wówczas nagrywa film trwający od pół minuty do około 2 minut. Przy takim zdarzeniu automatycznie kamera stara się wyłowić sprawcę (osoba lub zwierzę), zrobić zoom i umieścić miniaturkę przy klipie wideo.



























Ciekawostką jest również zastosowanie technologii smart zoom – inteligentnego powiększania i śledzenia ruchu w polu widzenia, co ułatwia późniejszy przegląd materiałów.









Zdarzenia wykryte przez kamerę Netatmo Advance (kliknij, aby powiększyć) Rozpoznawanie twarzy i scenariusze użytkowe



Netatmo Advance korzysta z lokalnego algorytmu rozpoznawania twarzy, co oznacza, że zdjęcia i dane biometryczne nie są przesyłane do chmury. Kamera uczy się twarzy domowników i potrafi ich rozpoznawać – możemy np. ustawić, by nie nagrywała, gdy rozpozna znaną osobę, ale zaalarmowała, gdy wykryje kogoś nieznanego.



Scenariusze użycia są bardzo różnorodne:



- rodzice mogą zdalnie nadzorować dzieci po powrocie ze szkoły,

- właściciele zwierząt mogą mieć pewność, że pupile są bezpieczne,

- w przypadku włamania system może powiadomić użytkownika i uruchomić inne urządzenia smart (np. włączyć światło, zablokować drzwi).



Porównanie z konkurencją



Na rynku znajdziemy wiele urządzeń konkurencyjnych, takich jak Google Nest Cam, Arlo, Eufy czy Ring. Netatmo Advance wyróżnia się jednak na tle tych rozwiązań w kilku kluczowych aspektach:



- brak subskrypcji – konkurenci najczęściej wymagają opłat za pełen dostęp do funkcji (np. historia nagrań, rozpoznawanie twarzy),

- pełna kontrola nad danymi – nagrania nie trafiają do zewnętrznej chmury bez zgody użytkownika,

- mechaniczna przesłona prywatności – fizyczne zasłonięcie obiektywu w obecności domowników to rzadko spotykana, ale niezwykle istotna funkcja,

- design i kompaktowość – kamera dobrze komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.



Wnioski, ceny i podsumowanie



Netatmo Advance to produkt dla użytkowników, którzy cenią sobie prywatnością, a jednocześnie chcą mieć obsługę kamery intuicyjną i nieskomplikowaną, bez praktycznie żadnej konfiguracji. Świetna jakość obrazu, lokalne rozpoznawanie twarzy, brak subskrypcji i elegancki wygląd to cechy wyróżniające ten model. Obsługa możliwa jest tylko z poziomu aplikacji Security+ lub przeglądarki webowej. Jeśli chcemy mieć inteligentny system monitoringu ludzi i zwierząt, warto pomyśleć nad tym modelem.



Z kolei nie ma tutaj wsparcia dla onvif oraz wielu funkcjonalności znanych z typowych kamer IP. Nie ma też możliwości ciągłego nagrywania 24h przy pomocy tej kamery i oprogramowania. Ponadto, podczas intensywnej pracy urządzenie może się nagrzewać, co warto mieć na uwadze przy wyborze miejsca instalacji. Kolejnym minusem jest zastosowanie standardowego zasilania sieciowego zamiast nowocześniejszego portu USB-C, co może być nieco niewygodne dla użytkowników przyzwyczajonych do nowszych standardów.



Kamera Netatmo Advance jest dostępna w sprzedaży w cenie około 1050 zł. Urządzenie można zakupić bezpośrednio na stronie producenta oraz u autoryzowanych partnerów handlowych, zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Na stronie producenta można także promocyjnie zakupić produkt wraz z opcjonalną syreną alarmową (Indoor Siren), której cena jednostkową wynosi 359 zł.



W zestawie otrzymujemy: kamerę Netatmo Advance, kartę microSD (8 GB), zasilacz sieciowy, zestaw montażowy (w tym wkręty i uchwyt), oraz skróconą instrukcję obsługi. Producent oferuje również 2-letnią gwarancję na urządzenie.



Zalety: Dobra jakość obrazu 2K HDR / 1440p

Brak subskrypcji

Cyfrowe powiększenie do x16

Integracja z Dropbox i FTP

Lokalne rozpoznawanie twarzy, zwierząt

Integracja z HomeKit, Google, Alexa

Dwukierunkowa komunikacja

Elegancki wygląd

Mechaniczna przesłona Wady: Współpraca tylko z dedykowaną aplikacją (brak onvif)

Brak obsługi lokalnego FTP

Niedostępna funkcja ciągłego nagrywania

Przekaz live niedostępny przez przegądrkę (do poprawy)

Brak USB-C

Dość wysoka cena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



Rozdziały: Recenzja Netatmo Advance - wewnętrzna kamera z ochroną prywatności Wyświetl komentarze do artykułu »