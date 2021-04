RECENZJE | Recenzja szczoteczki sonicznej Oclean X Pro Elite

Recenzja szczoteczki sonicznej Oclean X Pro Elite

Autor: Redakcja | Data: 07/04/21



Ocelan wypuścił nowy model swojej topowej sonicznej szczoteczki do zębów. Mowa o modelu Oclean X Pro Elite, który posiada kilka zmian i nowości względem modelu X Pro wcześniej prezentowanego u nas. Główna zmiana to nowy silnik szczoteczki, który jest teraz sporo cichszy i ma teraz zbliżony poziom głośności co Oclean Air 2, jednak osiągnięto do 42000 ruchów główki oraz większy moment obrotowy. Zwiększono wychylenie główki szczotki, przez co jest ona bardziej giętka. To tylko niektóre zmiany. Jeśli chcecie poznać ich więcej i zapoznać się bliżej z nowością ze stajni Oclean to zapraszam do recenzji.

Oclean X Pro Elite



Zacznijmy od pudełka. Na opakowaniu od szczoteczki Oclean X Pro Elite mamy informacje, że model posiada nazwę Y2087. Z kolei w aplikacji przy aktualizacji firmware, jest napisane że oprogramowanie jest tylko dla modelu Oclean Y3X. Producent mógłby jakoś bardziej ujednolicić nazewnictwo, bo wszystkie trzy oznaczenia odnoszą się do jednego produktu i mogą wprowadzić użytkownika w błąd.

Pudełko i zawartość Oclean X Pro Elite (kliknij, aby powiększyć) Sama szczoteczka prezentuje się okazale. Cechuje ją elegancki stonowano-szary design, z obudową pokrytą matową fakturą, która różni się od wypolerowanego plastiku z modelu X Pro. Wraz ze szczoteczką wyposażoną w końcówkę (główkę) otrzymujemy, bezprzewodową ładowarkę, magnetyczny uchwyt ścienny (z plastrem przylepnym 3M) ułatwiający przechowywanie szczoteczki oraz instrukcję obsługi także w polskim języku. Producent zaleca ładowanie ładowarką z napięciem 5V/1A, a wewnętrzny akumulator o pojemności 800mAh starcza średnio na około 35 dni pracy, zaś naładowanie do pełna potrzeba 3.5 godziny. Można także wykorzystać inne ładowarki bezprzewodowe zgodne z Qifast charging. Z dodatkowych informacji technicznych znalezionych w instrukcji można dowiedzieć się, że moc korpusu szczoteczki to 1.5W, stopień ochrony przed wodą to IPX7, czas działania w trybie dziennym 2x2minuty szczoteczki to 20 dni przy 32 poziomie intensywności oraz 40 dni przy 1 poziomie intensywności. X Pro Elite komunikuje się z aplikacją Oclean za pomocą Bluetooth.

Oclean X Pro Elite, ładowarka i uchwyt ścienny (kliknij, aby powiększyć)

Szczoteczka w ładowarce (kliknij, aby powiększyć)

Szczoteczka w dłoni (kliknij, aby powiększyć) Jak wspominałem w zajawce recenzji w Oclean X Pro Elite mamy nowy ultra cichy silnik, który wraz z technologią redukcji hałasu WhisperClean 2.0 zmniejsza go do poziomu 45dB. Zastosowano ulepszony system czyszczenia dzięki bezszczotkowemu silnikowi zapewniającemu do 42000 ruchów główki na minutę. Zwiększono wychylenie główki szczotki o 6mm, dzięki czemu poprawia się jej giętkość. Jest też większy moment obrotowy 220gf.cm co przekłada się na 0.021575 niutonometra.

Główka szczoteczki Oclean X Pro Elite (kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Jeśli chodzi o główkę szczoteczki, to włosie wykonano z bezpiecznych i nietoksycznych materiałów firmy DuPont Germany PEDEX. Jest miękkie i nieszkodliwe dla dziąseł. Włosie ma strukturę wyprofilowaną w kształcie rombu i jest ono rozłożone pod różnymi kątami. Różnice w główce w porównaniu do modelu w X Pro widać na zdjęciu poniżej. Na główce z drugiej strony umieszczono gumową szczotkę do oczyszczania języka.



Ekran dotykowy w X Pro Elite ma dookoła poprowadzony taki srebrny pasek, dzięki czemu nie wchodzi w delikatną szparkę pasta do zębów, tak jak to się dzieje w modelu X Pro. Dzięki temu Elite się mniej brudzi w tym miejscu, bo tą pastę ciężko usunąć z tego miejsca. Widać to na zdjęciach poniżej.

Oclean X Pro i Oclean X Pro Elite, tutaj widać ten srebrny pasek (kliknij, aby powiększyć)

Oclean X Pro i Oclean X Pro Elite (kliknij, aby powiększyć) Poznaliśmy już co nie co Oclean X Pro Elite, teraz przydało by się ją uruchomić.

poprzednia strona (Oclean X Pro Elite) - następna strona (Szczoteczka w działaniu)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Recenzja szczoteczki sonicznej Oclean X Pro Elite » Oclean X Pro Elite » Szczoteczka w działaniu » Podsumowanie » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »