Recenzja soundbarów Sound Blaster Katana V2X i Stage 360 od Creative

Producenci sprzętu audio nie od dziś kuszą nas krystalicznie czystym dźwiękiem, bogatym brzmieniem, szeroką sceną, czy mięsistymi basami przekonując nas przy tym, że te wszystkie wrażenia odczujemy tylko z ich produktami. Problem polega jednak na tym, że zazwyczaj dobrej klasy zestaw składa się z co najmniej kilku głośników, z których każdy musi być podłączony kablami do jednostki głównej, a finalnie do prądu. Przez to sprzęt ten zajmuje sporo miejsca. Remedium na tego typu bolączki są tzw. Soundbary, które potrafią wygenerować dobrej jakości dźwięk na stosunkowo małej przestrzeni. Oczywiście soundbar soundbarowi nie równy, dlatego dziś przyjrzymy się bliżej dwóm przedstawicielom tego gatunku. Modelom Sound Blaster Katana V2X i Stage 360 od firmy Creative. Zapraszamy!