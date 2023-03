RECENZJE | Recenzja głośników Tronsmart Halo 100 w wersji stereo

Recenzja głośników Tronsmart Halo 100 w wersji stereo

Autor: Adam | Data: 15/03/23



Kolejna propozycja w dziedzinie przenośnych głośników Bluetooth niedawno ukazała się na rynku od firmy Tronsmart. Tym razem jest to nowa konstrukcja, już nie w kształcie tuby tak jak w modelach wcześniej u nas recenzowanych, lecz w postaci przenośnej kolumny, którą można dodatkowo połączyć z dugą jednostką i uzyskać tryb stereo. W tej postaci sprawdzimy, jak spisały się głośniki Tronsmart Halo 100 w wersji stereo.

Tronsmart Halo, czym się je?



Głośnik Halo 100 oraz Halo 110 to nowości ze stajni Tronsmart z podkategorii Halo i głównej kateogrii Party Speaker. Na razie w rodzinie Halo są dwa modele i kierowane są one dla zastosowań domowo-imprezowych. Nawiązuję one budową i działaniem do serii głośników Partybox od JBLa. Model Halo 110 odróżnia się jedynie od wersji 100 posiadaniem dołączonego mikrofonu, co może się sprawdzić przy zabawie w domowe karaoke. Wspólna specyfikacja modeli Halo to moc 60, które generowane są przez łącznie cztery głośniki: jeden subwoofer, dwa średniotonowe oraz jeden wysokotonowy umiejscowiony pomiędzy średniotonowcami. Dodatkowo z tyłu mamy 5.6 calowy pasywny radiator, którego zadaniem jest wzmocnienie basów. Generowany przez Halo dźwięk mieści się w zakresie od 40Hz do 20kHz. Spójrzmy jak prezentuje się budowa Halo 100 wewnątrz. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego posiada wymiary 287 x 198 x 150mm. Waga głośnika to 2.72kg, a do łatwiejszego przenoszenia kolumny służy zamontowana na stałe rączka wykonana z w miarę miękkiej ekoskóry. Jest one względnie wygodna, a dzięki niej głośnik może również w ostateczności pełnić role kettla ;-) Producent oznaczył urządzenie jako zgodne ze standardem IPX6 (całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków), więc sprawdzi się także w plenerze, przy małym deszczu.

(kliknij, aby powiększyć) Dźwięk do Halo 100 może być dostarczony z kliku źródeł. Po pierwsze bezprzewodowo w standardzie Bluetooth 5.3 wykorzystując kodek SBC, do 15 metrów powinien łapać sygnał w otwartej przestrzeni. Po drugie można skorzystać z wejścia AUX (3.5mm). Dodatkowe dwa źródła to port USB (można wpiąć zwykły pendrive z plikami MP3) oraz karta microSD, na którą także można wrzucić pliki dźwiękowe do odtwarzania. Wspierane są formaty WAV/FLAC/APE/MP3. Do nawigacji pomiędzy utworami służą przyciski głośności '-' i '+', trzeba je po prostu dłużej przytrzymać. Głośnik może też pełnić funkcje powerbanka, gdyż zasilany jest baterią o pojemności 6000mAh (7.4V). Akumulator zdaniem producenta pozwala na maksymalnie do 18 godzin ciągłego odsłuchu (z umiarkowaną głośnością, z wyłączonym podświetlaniem LED). Jeśli podświetlenie będzie włączone, a głośność ustawimy wysoko, to czas pracy głośnika spada o parę godzin. Ładowarki nie ma w zestawie, ale jest przewód USB-C oraz kabel AUX 2xMini-Jack. Czas ładowania do pełna wynosi około 5 godzin. Jeśli głośnik nie jest używany przez 15 minut wówczas zostanie automatycznie wyłączony.

