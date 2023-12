RECENZJE | Recenzja Tronsmart Halo 200, bezprzewodowe mikrofonami x2

Recenzja Tronsmart Halo 200, bezprzewodowe mikrofonami x2

Autor: Adam | Data: 13/12/23



Tronsmart, znany producent urządzeń audio niedawno wprowadził na rynek swój najnowszy produkt z kategorii Party - dość potężny głośnik Tronsmart Halo 200. Zadeklarowana moc 120W oraz obecność dwóch bezprzewodowych mikrofonów sugerują, że to nie jest zwykły głośnik do odtwarzania muzyki. Czy Tronsmart Halo 200 spełnia oczekiwania użytkowników, czy może to jedynie kolejny produkt z nadmiernym hype'em? W trakcie tej recenzji przyjrzymy się bliżej różnym aspektom tego głośnika, od jego designu po oferowane funkcje, aby dostarczyć miarodajną opinię. Zapraszamy.

Design i konstrukcja





(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Pierwsze wrażenie po wyjęciu Tronsmart Halo 200 z opakowania jest dość imponujące. Głośnik prezentuje się elegancko, a solidna konstrukcja wskazuje na wysoką jakość wykonania. Obudowa jest wykonana z trwałego plastiku o matowym wykończeniu, co sprawia, że głośnik wygląda stylowo i jednocześnie jest odporny na odciski palców. Producent oznaczył urządzenie jako zgodne ze standardem IPX4 (ochrona przed rozpryskująca się wodą), więc sprawdzi się także w plenerze, przy delikatnym deszczu lub wilgotnym powietrzu. Przednia część jest pokryta delikatną siatką, za którą ukryte są potężne głośniki. Z uwagi że to głośnik, którego będziemy dość często przenosić wyposażony został w wygodną rączkę do przenoszenia od spodu wykonaną z miękiem gumy. Mimo tego nadal trzeba użyć sporo siły, gdyż waga tego głośnika wynosi trochę ponad 6kg.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Z tyłu głośnika oprócz dużego wylotu bass refleksu, znajdziemy za gumową zaślepką ukryte złącza. Po pierwsze zasilanie standardowym kablem popularnie zwanym ósemką, nie jest wymagany zasilacz, gdyż jest on wbudowany w głośnik. Następnie mamy do dyspozycji wejście gitarowe i mikrofonowe typu duży jack (6.3mm), dzięki czemu głośnik może pełnić rolę pieca do gitary elektrycznej. Każde z tych dwóch wspomnianych wejść ma swoje odrębne pokrętło głośności. Oprócz tego jest złącze USB-A (np. do wpięcia pamięci pendrive z muzyką, wspierane są formaty WAV/FLAC/APE/MP3) oraz wejście 3.5mm AUX. Na spodzie nie zabrakło czterech gumowych nóżek, dzięki czemu głośnik stabilnie stoi na powierzchni.

(kliknij, aby powiększyć) Na górze głośnika znajdziemy intuicyjne panele dotykowe do obsługi różnych funkcji, takich jak regulacja głośności, zmiana utworów czy parowanie z urządzeniem Bluetooth (w tym połączenie Stereo z innym głośnikiem lub wieloma głośnikami). Uwagę zwraca duże, wygodne pokrętło głośności podświetlane na niebiesko, a w momencie regulacji pojawia się skala barwna głośności na dużym głośniku, ciekawy efekt. Pod pokrętłem cztery białe diody led pokazują stan naładowania akumulatora. Znajdziemy również dedykowane przycisk dla zmiany oświetlenia (mamy 5 trybów oraz wyłączenie podświetlenia), przycisk Mode do zmiany trybu pracy głośnika (Bluetooth, USB Flash, Aux-In), przycisk Echo do usuwania/dodawania echa przy korzystaniu z mikrofonów oraz oprzycisk do aktywowania wzmocnienia dźwięku poprzez SoundPulse.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Dźwięk do Halo 200 oferowany jest przede wszystkim bezprzewodowo w standardzie Bluetooth 5.3, wykorzystując jak w poprzednich modelach kodek SBC, więc do 15 metrów powinien łapać sygnał w otwartej przestrzeni. Halo 200 posiada potężny akumulator o pojemności 15000mAh (10.8V), który w razie potrzeby może pełnić rolę powerbanka poprzez złącze USB-A. Akumulator zdaniem producenta pozwala na maksymalnie do 18 godzin ciągłego odsłuchu (z umiarkowaną głośnością, z wyłączonym podświetlaniem LED). Jeśli podświetlenie będzie włączone, a głośność ustawimy wysoko, to czas pracy głośnika spada do 10 godzin. Czas ładowania do pełna wynosi około 3.5 godzin. Jeśli głośnik nie jest używany przez 30 minut wówczas zostanie automatycznie wyłączony.

poprzednia strona (Design i konstrukcja) - następna strona (Jakość dźwięku i bezprzewodowe Mikrofony)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Recenzja Tronsmart Halo 200, bezprzewodowe mikrofonami x2 » Design i konstrukcja » Jakość dźwięku i bezprzewodowe Mikrofony » Podsumowanie » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »