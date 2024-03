RECENZJE | Recenzja głośników Tronsmart T7 30W (BT) w wersji stereo

Autor: Adam | Data: 28/02/24



Tronsmart T7 to kolejna po niedawno recenzowanych głośnikach T7 Lite pozycja w gatunku budżetowych, przenośnych głośników Bluetooth. Oferowane obecnie jest w cenie około 179zł i cechują się 30W mocy, nowym podejściem do sterowania głośnością, długą pracę na baterii oraz możliwość pracy z drugim takim samym modelem tworząc tym samym zestaw stereo. Zobaczmy, co tym razem zaoferował Tronsmart.

Design Tronsmart T7





(kliknij, aby powiększyć) Głośnik ma kształt kolumny, który można używać zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Wyposażony jest w kolorowe diody LED, które tworzą przyjemną atmosferę podczas słuchania muzyki. Przenośny głośnik Tronsmart T7 posiada obudowę w kształcie walca, która oferowana jest w jednej wersji kolorystycznej - czarnej. Przyjemna w dotyku, matowa siateczka sprawia wrażenie solidnej i nie łapie brudu i odcisków palców. Wykonanie jest zbliżone do modelu T7 Lite. Tym logo producenta wywędrowało na górę obudowy, a po pięć przycisków sterujących, gniazda USB-C i kart micro-SD (wspierane są formaty WAV/FLAC/APE/MP3) oraz zawieszka z mocnego sznurka są umieszczone na jednęj wzdłuż owalnej części obudowy. Są jeszcze małe nóżki gumowe, stabilizujące głośnik, kiedy leży na biurku poziomo. Z przycisków sterujących na obudowie znajdziemy: włącznik, przyciski następny/poprzedni utwór, przycisk play/pause oraz włączenie trybu SoundPulse (podbicie programowe charakterystyki dźwięku, taki specjał Tronsmarta). Przycisk włączenia ma także dodatkową funkcję - przy krótkim wciśnięciu steruje czterema trybami podświetlenie LED (w aplikacji nie mamy możliwości sterowania podświetleniem, jest tylko z poziomu obudowy). Na uwagę zasługuje sterowanie głośnością. Tutaj Tronsmart wykonał dobrą robotę, bo mamy bardzo wygodne i użyteczne pokrętło na górnej części obudowy, którym sprawnie i płynnie steruje się głośnością. Z kolei tym razem żadne z przycisków nie są podświetlane, co może nieco utrudnić sterowanie urządzeniem. Na spodzie obudowy został umieszczony niskotonowy głośnik z wylotem powietrza bass-relfex, a także gumowe nóżki stabilizujące ustawienie głośnika w pionie.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Model Tronsmart T7 o łącznej mocy 30W oprócz wspomnianego wcześniej woofera odpowiedzialnego za przenoszenie niskotonowego dźwięku posiada dwa tweetery. Całość pracujące z zakresie 20Hz – 20kHz. Za komunikację z otoczeniem odpowiada interfejs Bluetooth w wersji 5.3 (kodek SBC), który może się łączyć z urządzeniami odległymi o maksymalnie 18 metrów. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 4000mAh, która zdaniem producenta pozwala na maksymalnie 12h odsłuchu (przy maksymalnie 50% głośności), a przy włączonym LED i większej głośności do około 4 godz. Po jej wyczerpaniu głośnik trzeba podpiąć do ładowarki zakończonej kablem USB typu C i odczekać około 3h aby znów cieszyć się w pełni naładowanym ogniwem. Ładowarki nie ma w zestawie, ale jest przewód USB-C. Waga urządzenia to około 750g.

