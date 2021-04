RECENZJE | Recenzja elektrycznej bieżni Xiaomi WalkingPad R1 Pro

Autor: Redakcja | Data: 06/04/21



W dobie pandemii większość czasu spędzamy w domu pracując w pozycji siedzącej przy komputerze, co negatywnie wpływa na naszą kondycję fizyczną. Dziś prezentujemy produkt, który może nas bardziej zaktywizować do częstszego treningu, bez wychodzenia z domu. Mowa o elektrycznej bieżni Xiaomi WalkingPad R1 Pro oferowanej przez sklep Geekbuying.pl. Jedną z ciekawszych jej funkcji jest możliwość składania - można ją przechowywać w pozycji pionowej, dzięki czemu zajmuje mniej więcej tyle miejsca, co cienka walizka podróżna. W naszej recenzji zobaczycie jakie możliwości oferuje ten nietypowy produkt.

Sytuacja chcąc nie chcąc zamknęła nas szczelnie w domach. Także nasza praca to obecnie często popularny homeoffice, więc nawet nam brakuje ruchu w drodze do pracy. Praca wiele godzin w pozycji siedzącej, bez ruchu, nie wpływa dobrze na nasz organizm, wie to każdy. Jeśli zależy nam na poprawie aktywności fizycznej we własnym domu lub w sezonie jesienno-zimowym, jednym z pomysłów może być inwestycja w bieżnię. Tego typu sprzęty jednak głównie kojarzą się nam z dość dużym gabarytem. Od niedawna dostępny jest na rynku produkt, który może obalić mit, że bieżnia w domu to wielki kawał sprzętu, który nie jest mobilny i nie oferuje możliwości względnie prostego przechowywania.



Mowa o Xiaomi WalkingPad R1 Pro. W zasadzie jest to produkt firmy Kingsmith, lecz jak to Xiaomi ma w zwyczaju, branduje pod swoją nazwą dany produkt, zapewne wykupując firmę lub mając z nią stosowne umowy. Dokładna nazwa tego modelu z tabliczki znamionowej to TRR1F Pro. Od razu można wspomnieć, że na rynku są dwa modele R1 Pro oraz R1. Ten drugi m.in. nie posiada wsparcia dedykowanej aplikacji oraz ma chińską wtyczkę. Pełne porównanie funkcji obu modeli poniżej.

Porównanie modeli R1 vs R1 Pro Bieżnia oferowana jest w sklepie Geekbuying.pl obecnie w cenie 2369 zł i przesyłka dociera do nas kurierem w przeciągu paru dni, bez żadnych dodatkowych opłat. Należy jednak pamiętać, że sama paczka zawierająca Xiaomi WalkingPad R1 Pro jest dość spora i ciężka, więc operowanie paczką i próba wyjęcia z niej sprzętu może być np. dla kobiety trochę kłopotliwa. Później jednak, po wyjęciu sprzętu z pudełka, jak zobaczycie na filmie, zarządzanie bieżnią nie wymaga już krzepy Łamignata ;-)



Spójrzmy teraz na główne parametry techniczne modelu Xiaomi WalkingPad R1 Pro. W tabelce zabrakło poziomu hałasu, w instrukcji mamy podaną wartość 65dB. Pełną specyfikację, zwłaszcza wymiary, znajdziecie na stronie sklepu. Warto wspomnieć, że producent podaje maksymalne obciążenie bieżni 110kg oraz zaleca użytkowanie w przedziale wiekowym 14 - 60 lat. Spokojnie jednak przy obecności dorosłych nawet 7 letnie dzieci, czy też z kolei seniorzy blisko 80 wiosen bez problemu i przyjemnie korzystali z bieżni, oczywiście w granicach rozsądku.

