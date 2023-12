RECENZJE | Recenzja biurka z elektryczną regulacją wysokości Marco Premium

Recenzja biurka z elektryczną regulacją wysokości Marco Premium

Autor: Adam | Data: 13/12/23



W dobie pracy zdalnej i ergonomicznych rozwiązań w przestrzeni biurowej, biurka elektryczne stają się odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego użytkownika. Biurka z regulacją wysokości Marco Premium to propozycja dla tych, którzy poszukują nowoczesnego i funkcjonalnego rozwiązania do swojego miejsca pracy. Z możliwością regulacji wysokości między 70 a 118 cm oraz ładownością do 80 kg, ten produkt zdaje się spełniać oczekiwania zarówno w zakresie ergonomii, jak i wydajności. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej różnym aspektom biurka Marco Premium, aby ocenić, czy jest ono warte uwagi.

Wstęp i składanie biurka



Biurko Marco Premium dostarczyła polska firma Marco Game, której historia przy produkcji biurek sięga lat 90-tych, kiedy to pojawiły się pierwsze modele biurek komputerowych. Model biurka Marco Premium oparty jest na elektrycznym stelażu, zaś blat wykonany jest bezpośrednio przez firmę Marco Game. Zamawiając produkt w firmie Marco Game wybieramy kolor blatu (dąb lancelot, czarny, biały, grafit), kolor stelażu (czarny, biały, szary) oraz czy ma być dostępny przepust na kable (otwór w biurku). Model Marco Premium wyposażony jest standardowo w blat 135 na 65 cm (szerokość/głębokość), zaś firma Marco Game oferuje możliwość zamówienia blatu na wymiar, maksymalny rozmiar blatu może wynieść 200 x 85 cm. Montaż stelażu jest dobrze opisany i całkowite złożenie zajmuje od 30 do 60 min. Prześledźmy jak ten proces przebiega.

(kliknij, aby powiększyć) Blat jest dobrze zabezpieczony w transporcie i przychodzi w oddzielnej paczce niż stelaż. Elementy montażowe są zapakowane w oznaczone torebki, są także dostarczone narzędzia pomocne przy składaniu. Na początku zaczynamy od montażu stelaża i pierwsze kroki to połączenie dwóch ciężkich nóg z belką łączącą nogi. Następnie należy przykręcić dwa stalowe wsporniki, na których spocznie później blat. Kolejny krok to montaż dwóch podstaw do nóg stelaża oraz przykręcenie na nich czterech nóżek poziomujących. Po tym etapie składania można już montować blat do stelaża.

(kliknij, aby powiększyć) Kładziemy blat na płaskiej powierzchni i na niego nakładamy stelaż. Teraz jest czas na dopasowanie stelaża do biurka, w zależności od naszych preferencji. Po wyborze miejsca montażu stelaża na blacie skręcamy go wkrętami oraz przytwierdzamy do krawędzi elektroniczny kontroler oraz uchwyt zasilacza. Następnie dopasowujemy pręt transmisyjny i skręcamy go ręcznie oraz przy pomocy dostarczonego klucza, ale nie za mocno, bo można przekręcić gwint. Zobaczmy te etapy montażu na zdjęciach.

(kliknij, aby powiększyć) Tutaj uwaga do instrukcji, bo w niej na schemacie pokazane jest miejsce montażu zasilacza na blacie i nie należy się tym miejscem sugerować, lecz zobaczyć na kolejnym kroku w instrukcji, gdzie powinien być umiejscowiony. Jeśli umiejscowimy zasilacz tak jak pokazano w pierwszej fazie w instrukcji, wówczas będzie to skutkowało czymś takim, jak na poniższym obrazku (kabel zasilacza nie sięgnie do kontrolera). Obrazek po lewej pokazuje błędne umiejscowienie zasilacza, a po prawej już poprawne.

(kliknij, aby powiększyć) Na tym etapie montaż mamy skończony, pozostaje odpowiednie poprowadzenie okablowania. Od razu zamontowałem opcjonalną listwę na 8 gniazd (listwy oczywiście nie ma w zestawie z biurkiem) do spodu blatu, która umożliwia bardziej uporządkowane zarządzanie okablowaniem.

