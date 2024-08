RECENZJE | Recenzja głośnika Bluetooth Tronsmart Bang Max

Autor: Adam | Data: 25/07/24



Rodzina głośników Bluetooth z serii Bang popularnej firmy Tronsmart powiększyła się ostatnio o najmocniejszego członka rodziny. Będzie to już czwarty reprezentant serii po modelach Bang, Bang Mini oraz Bang SE. W niniejszej recenzji przyjrzymy się bliżej najnowszemu modelowi Tronsmart Bang Max o mocy 130W. Czy ten głośnik sprosta oczekiwaniom amatorom mocniejszego brzmienia? Sprawdźmy to, analizując specyfikacje techniczne, jakość dźwięku, design, funkcje dodatkowe i stosunek jakości do ceny.

Specyfikacja techniczna i wykonanie



Tronsmart Bang Max to zaawansowany głośnik Bluetooth, który wyróżnia się całkiem wybornymi parametrami. Poniżej przedstawiamy kluczowe dane techniczne tego modelu: Moc wyjściowa: 130 W

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

Bateria: 18000 mAh (11.1V/6000mAh)

Czas odtwarzania: do 24 godzin (podświetlenie LED wyłączone, 50% głośność)

Czas odtwarzania: do 10 godzin (podświetlenie LED włączone, 60% głośność)

Czas ładowania: około 5 godzin

Wersja Bluetooth: 5.3

Kodek Bluetooth: SBC

Zasięg Bluetooth: do 18 metrów

Wodoodporność: IPX6

Waga: 6,1 kg

Złącza: AUX, USB, microSD, wejście jack gitarowe i mikrofonowe

Funkcje dodatkowe: TWS (True Wireless Stereo), TuneCon (100+ głośników), RGB LED W zamkniętej obudowie producent tym razem zastosował aż sześć głośników, po dwa w danym zakresie (2x tweetery wysokotonowe, 2x średni zakres oraz 2x głośniki niskotonowe). Całość daje moc 130W. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego posiada rączkę do przenoszenia... a jest co przenosić, bo waga tego zawodnika to 6110g, czyli ponad 6kg, więc może on również służyć jako przyrząd do ćwiczeń. Producent oznaczył urządzenie jako zgodne ze standardem IPX6 (całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków). Bang Max posiada również dostęp do aplikacji Tronsmart, z której m.in. można pobrać nową wersje firmware i zarządzać podświetleniem LED.



Dźwięk oprócz Bluetooth możemy też odtwarzać za pośrednictwem wbudowanego złącza AUX (mini jack) lub bezpośrednio z karty pamięci microSD, którą wetkniemy w dedykowany slot. Można też nagrać pliki w formatach WAV/FLAC/APE/MP3 na pendrive i włożyć w port USB z tyłu głośnika. Do nawigacji pomiędzy utworami służą przyciski głośności '-' i '+', trzeba je po prostu dłużej przytrzymać. Głośnik może też pełnić funkcje powerbanka. Z ciekawszych funkcji, mamy podobnie jak w modelu Halo 200 do dyspozycji wejście gitarowe i mikrofonowe typu duży jack (6.3mm), dzięki czemu głośnik może pełnić rolę pieca do gitary elektrycznej. Każde z tych dwóch wspomnianych wejść ma swoje odrębne pokrętło głośności. Bang Max jest zasilany do dołączonym zasilaczem zewnętrznym LY030SPS o parametrach 15V/2.0A 30W.



Za zasilanie naszego głośnika odpowiada bateria o pojemności 18000 mAh (11.1V/6000mAh), która zdaniem producenta pozwala na maksymalnie do 24 odsłuchu (z wyłączonym podświetlaniem LED, przy 50% głośności). Jeśli podświetlenie będzie włączone, to czas pracy głośnika spada o blisko połowę. W zestawie jest przewód zasilający oraz kabel AUX 2xMini-Jack. Jeśli głośnik nie jest używany przez 15 minut wówczas zostanie automatycznie wyłączony, można tym zarządzać w aplikacji Tronsmart.



Pod względem designu najnowsze dzieło Tronsmarta nawiązuje do rodziny Bang, przypomina głównie Bang SE. Wciąż pozostały dobrej jakości materiały wykończeniowe. Jest wodoodporna obudowa (IPX6) wyposażona w wygodną rączkę, wykończoną matowym plastikiem, który dobrze eliminuje efekt palcowania. Dzięki niej możemy dość łatwo przenosić głośnik z miejsca na miejsce, choć z uwagi na ciężar wymaga sporo siły od użytkownika. Logotypy tym razem trafiły na front urządzenia w błyszczącej wersji oraz na wierzchniej części rączki. Z kolei na spodzie zamiast gumowych nóg, mamy jedną, dużą, gumową podkładkę, która powoduje, że głośnik stoi stabilnie na powierzchni. Spjrzmy teraż jak na zdjęciach prezentuje się Bang Max.

Przyciski sterujące, bez zmian, trafiły na górę urządzenia. W dotyku nie są też wyczuwalne. Mamy cztery diody informujące o stanie zasilania, zaś podświetlane są przyciski włącznika, Bluetooth, SoundPulse (podbicie dźwięku przez programowe EQ), Echo (eliminuje pogłos jak mamy mikrofon), True Wireless Stereo (tryb stereo jeśli mamy dwa takie modle) oraz TuneConn (do 100 głośników na raz).



Z tyłu głośnika mamy matowy plastik oraz interfejsy w postaci USB-C, 5V1A wyjście USB (jako pamięć USB lub do ładowania urządzeń), AUX i czytnik kart pamięci microSD. Mamy również wspomniane wejście gitarowe i mikrofonowe typu duży jack (6.3mm) z odrębnymi pokrętłami głośności. Jest także otworek do resetowania urządzenia oraz miejsce do podłączenia zasilacza. Złącze te przykrywa solidna gumowa zaślepka, dzięki czemu chroni przed dostaniem się do nich wody.



Podsumowując wykonanie głośnika jest bez zarzutów, wykończenie z solidnej jakości materiałów sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z dobrej jakości, solidnym sprzętem. Na pewno jest najlepiej wykonanym modelem z serii Bang. Gumowa podstawa utrzymuje głośnik stabilnie na powierzchni.

