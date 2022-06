RECENZJE | Recenzja głośnika Tronsmart Bolt 60W IPX6 Bluetooth

Recenzja głośnika Tronsmart Bolt 60W IPX6 Bluetooth

Autor: Adam | Data: 30/05/22



Tronsmart to producent znany z produkcji sprzętów z kategorii audio, do których zaliczają się różnej maści głośniki i słuchawki. Tym razem sprawdzimy możliwości nowości tej marki, mianowicie modelu Tronsmart Bolt dostarczonego przez sklep geekbuying.pl, który wyceniony został na 469zł. Bolta wyróżnia mocniejsze brzmienie i większa kategoria wagowa, celowany jest jako głośnik imprezowy, z który sprawdzi się zarówno w pomieszczeniu zamkniętym jak i w plenerze. Zapraszam do recenzji.

Z marką Tronsmart mieliśmy już do czynienia na naszych łamach choćby przy okazji recenzji modelu Studio 30W. Wówczas był to typowy przenośny głośnik Bluetooth o relatywnie niewielkich rozmiarach. Teraz będziemy mieć styczność z kategoria ciężką (3kg+), choć nie super ciężką (5kg+) jak było w przypadku modelu JBL Boombox. Firma wydaje się robić sprzęty w dobrej proporcji ceny do jakości, zobaczymy jak będzie w przypadku Bolta, choć już sama jego nazwa zobowiązuje do bycie mocnym. Na początek wyposażenie, czyli co otrzymujemy w paczce. W eleganckim kartonie z Tronsmart Bolt znajdziemy oprócz samego głośnika, także kabel USB-C do jego ładowania, instrukcje obsługi, przewód audio AUX z dwoma końcówkami jack 3.5mm oraz ulotkę gwarancyjną z adresem do rejestracji, która umożliwia m.in. wydłużenie gwarancji głośnika o 6 miesięcy.

(kliknij, aby powiększyć) Trzeba przyznać, że w zamkniętej obudowie producent upchał całkiem pokaźną ilość komponentów audio. Urządzenie składa się z podwójnych głośników wysokotonowych (2x tweeter), podwójnych głośników niskotonowych (2x woofer) i podwójnych radiatorów pasywnych o łącznej mocy 60W zamkniętych w solidnej, wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie o wymiarach 361mm x 150.3mm x 183.4mm. Waga głośnika to 3.08kg. Producent oznaczył urządzenie jako zgodne ze standardem IPX6 (całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków). Za transmisje audio poprzez Bluetooth odpowiada kodek SBC (Subband Coding), który jest standardowym kodekiem Bluetooth spotykanym we wszystkich urządzeniach wspierających bezprzewodową transmisję audio. Generowany przez to urządzenie dźwięk mieści się w zakresie od 20Hz do 20kHz. Za komunikację z otoczeniem odpowiada interfejs Bluetooth w wersji 5.0, który może się łączyć z urządzeniami odległymi o maksymalnie 18 metrów, pracując przy tym w jednym z czterech trybów: A2DP, AVRCP, HSP i HFP. Oprócz tego, tak samo jak model Studio, dźwięk możemy też odtwarzać za pośrednictwem wbudowanego złącza AUX lub bezpośrednio z karty pamięci microSD, którą wetkniemy w dedykowany slot. Można też nagrać pliki w formatach WAV/FLAC/APE/MP3 na pendrive i włożyć w port USB z tyłu głośnika. Do nawigacji pomiędzy utworami służą przyciski głośności '-' i '+', trzeba je p[o porostu dłużej przytrzymać.



Za zasilanie tego imprezowego klocka odpowiada bateria o pojemności 10800mAh, która zdaniem producenta pozwala na maksymalnie 15h odsłuchu (przy maksymalnie 50% głośności i z wyłączonym podświetlaniem LED). Jeśli będzie podświetlenie cały czas włączone, to czas pracy spada do 8 godzin (także przy maksymalnie 50% głośności). Z kolei granie na maksymalnej głośności z LED-on przekłada się na 4h pracy głośnika. To dane producenta, sprawdzimy jak to wygląda w praktyce. Ładowarki nie ma w zestawie, ale jest przewód USB-C. Plus dla producenta, że mamy port USB-C, a nie micro-USB. Dodatkowo sprzęt może pełnić funkcje powerbanka, gdyż mamy wyjście USB 5V/1A do ładowania urządzeń typu smartfony czy tablety. Jeśli głośnik nie jest używany przez 15 minut wówczas zostanie automatycznie wyłączony.

