RECENZJE | Recenzja tabletu FOSSiBOT DT1 z 8GB, wyświetlaczem 2k i baterią 11000

Recenzja tabletu FOSSiBOT DT1 z 8GB, wyświetlaczem 2k i baterią 11000

Autor: Adam | Data: 31/01/24



FOSSiBOT DT1 to dość świeża konstrukcja 10,4 calowego, budżetowego tabletu, który może się pochwalić całkiem okazałą specyfikacją. Wyposażony został w ośmiordzeniowym układem MT8788, 8GB RAM, potężny akumulator o pojemności 11000mAh, slot na dwie karty Sim (4G), 256GB wbudowanej pamięci oraz wzmocnioną obudowę, co z kolei przełożyło się na jego sporą wagę. Do tego napędzany jest prawie najnowszą wersję Androida 13 (obecnie jest już wersja 14). Czy takie wyposażenie sprawie, że tablet sprawdzi się w wielu zastosowaniach? Tego postaram się dowieść w recenzji tabletu FOSSiBOT DT1.

Design FOSSiBOT DT1



FOSSiBOT DT1 wyróżnia się solidną, wzmocnioną obudową w kolorze czarnym (z odcieniami szarymi), co zapewne wpłynie na jego dłuższą żywotność przy potencjalnych upadkach lub uderzeniach. Obudowa jest dość gruba i dodatkowo wzmocniona na narożnikach. Producent chwali się pracą tabletu w wysokich i niskich temperaturach, a także wyposażeniem w certyfikaty IP69K i IP68, którą zabezpieczają przed pewnymi skutkami zalania i kontaktem z cieczą. Z tego względu tablet jest dzięki, co trzeba mieć na uwadze, bo waży około 780g. Tył obudowy tabletu posiada chropowato-gładką fakturę, wykończoną matową, co wpływa na niski efekt palcowania. Obudowa jest wykonana z dobrej jakości materiałów, co nie tylko nadaje tabletowi solidności, ale także sprawia, że prezentuje się estetycznie.



Przyciski znajdują się na jednej krawędzi obudowy w ilości trzech sztuk. Z uwagi, że boczne ramki nie są obłe, tylko mają różne wstawki, ciężko czasem jest zlokalizować przyciski "na czuja". Na innej krawędzi umieszczono dwa sloty, zabezpieczone gumową zaślepką. Pierwszy to port USB-C, a drugi to tacka dla karty SiM i karty microSD (slot microSD może posłużyć jako dodatkowa karta SiM). Tak więc tablet posiada dobre właściwości komunikacji, dzięki dwóm kartom SiM (jednak maksymalnie 4G). Port USB-C ma wadę konstrukcyjną, przez co większość kabli nie do końca daje się wetknąć w slot, tutaj projektanci obudowy trochę nawalili. Ale w zestawie otrzymujemy ładowarkę i kabel, który prasuje do tabletu pod względem konstrukcyjnym.



Z tyłu tabletu znajdziemy również aparat/kamerę jakości 48MP/16MP, rejestrujący wysokiej rozdzielczości zdjęcia 8K/4K (tył/przód) oraz obraz wideo (Full HD tył, 720p przód). Jakość zdjęć jest całkiem dobra jak na taki tablet, z kolei z wideo jest już gorzej. Do prostej komunikacji, nie wymagającej dobrej jakości się nada. Na wyposażeniu jest także lampa błyskowa. Na plus trzeba zaznaczyć możliwość odblokowywania tabletu zarejestrowaną twarzą, która to funkcja co ważne działa szybko, przez co odblokowanie tabletu zarówno w pionie jak i poziomie jest przyjemne i szybkie.



Przednia część urządzenia zajmowana jest przez 10,4-calowy ekran, który oferuje wyraziste kolory i ostre detale. Ramki wokół ekranu są dość spore, majką około 10mm z każdej strony. Współczynnik proporcji wynosi 3:5, a jakość obrazu to 2K (1200x2000px). Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia jasne, ostre i pełne barw obrazy. Technologia IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia, co jest szczególnie istotne podczas korzystania z tabletu w różnych sytuacjach. Zarówno oglądanie filmów, jak i przeglądanie stron internetowych nie będzie udręką w tym przypadku.



Przed przejściem do kolejnego rozdziału, zobaczmy jeszcze jak w obiektywie aparatu wypada recezowany tablet.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

poprzednia strona (Design FOSSiBOT DT1) - następna strona (FOSSiBOT DT1 w działaniu)















Polub TwojePC.pl na Facebooku



Rozdziały: Recenzja tabletu FOSSiBOT DT1 z 8GB, wyświetlaczem 2k i baterią 11000 » Design FOSSiBOT DT1 » FOSSiBOT DT1 w działaniu » Konkluzja o FOSSiBOT DT1 » Kliknij, aby zobaczyć cały artykuł na jednej stronie Wyświetl komentarze do artykułu »