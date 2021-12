RECENZJE | Recenzja yeedi vac station - robot ze stacją odsysającą kurz

Autor: Adam | Data: 26/11/21



Z yeedi już dwa razy się spotkaliśmy na naszych łamach przy okazji modelu K700 oraz yeedi 2 hybrid. Nie dawno firma wypuściła kolejne modele robotów odkurzających różniących się przede wszystkim dodatkowymi akcesoriami oraz większą mocą ssania. Mowa o serii yeedi vac, wśród której jest model yeedi vac station o mocy ssania 3000 Pa wyposażony w specjalną stację samoopróżniającą. Zapraszamy do recenzji nowości ze stajni yeedi, a na końcu znajdą się także specjalne kupony na odkurzacze tej marki.

Wstęp i wyposażenie



Wstęp



Yeedi jest obecna ze swoimi produktami w Polsce od ponad roku, a z dwoma produktami mieliśmy do czynienia na naszych łamach. Do tej pory dostępne były na naszym rynku trzy modele: yeedi k650, k700 oraz yeedi 2 hybrid. Obecnie rodzina produktów yeedi powiększyła się o modele serii yeedi vac. W ramach tej serii są oferowane dwa modele robotów sprzątających: yeedi vac hybrid o mocy ssania 2500 Pa oraz yeedi vac max o mocy ssania 3000 Pa. Jest także specjalna stacja samoopróżniająca (można ją dokupić oddzielnie), która może współpracować z każdym z tych dwóch modeli. W ofercie pojawiły się także zestawy: yeedi vac station oraz yeedi mop station. Teb pierwszy dziś omawiany w niniejszym artykule to zestaw yeedi vac max ze stacją samoopróżniającą. Z kolei model yeedi mop station to specjalna edycja odkurzacza ze stacją zawierającą dwa pojemniki na wodę (czystą i brudną), dzięki której robot automatycznie po powrocie do bazy oczyszcza mop z brudnej wody i jest gotów do dalszej pracy. Ciekawe rozwiązanie dla dużych powierzchni wymagających częstego mopowania. Poniżej tabela przedstawiająca aktualną i prawie kompletną rodzinę robotów yeedi (brakuje jedynie K700).

yeedi vac station Roboty sprzątające yeedi vac, podobnie jak ich poprzednicy, mogą jednocześnie odkurzać oraz mopować, w kilku trybach pracy. Posiadają funkcje mapowania pomieszczeń, czujniki antykolizyjne, krawędzi, odległości, schodów, przeszkód i przeciążenia. Nowością jest wbudowany czujnik dywanów i know-how sprzątania podłóg, dzięki czemu robot unika mopowania gdy wykryje dywan, a na twardej powierzchni pracuje cicho. I oczywiście główna innowacja, to stacja samooprożniająca, która samoczynnie usuwa kurz do pojemnika jest w stanie zmagazynować kurz z 30 dni sprzątania.



Dzięki wydajnym bateriom litowo-jonowym czas pracy tych robotów wynosi odpowiednio 110 min (yeedi vac hybrid) do 200 min (yeedi vac max) przy czym urządzenie samo wykrywa niski poziom baterii i w takim przypadku przerywa sprzątanie aby się doładować, po czym dalej kontynuuje sprzątanie.

Tabela modeli yeedi (kliknij, aby powiększyć) Wyposażenie



Solidne zapakowany zestaw yeedi vac station przychodzi do nas w dwóch opakowaniach. W pierwszym mamy robota z wyposażeniem, a w drugim stację samoopróżniającą i jednoczę snie ładującą baterię odkurzacza. W zestawie mamy instrukcją obsługi - w języku angielskim, jak przystało na markę yeedi opisana w prosty i czytelny sposób. W zestawie oprócz samego robota znajdziemy stację samoopróżniającą i jednocześnie dokującą z kablem zasilającym oraz jedną boczną szczotkę w kształcie śmigła (yeedi 2 hybrid posiadał dwie boczne szczotki), którą należy zamontować do robota. Jest także płytka czyszcząca, która posłuży do systemu mopowania, a także wielorazowa szmatka czyszcząca z mikrofibry, dodatkowy worek na kurz oraz śrubokręt. Ten ostatni służy do zmontowania głównej części stacji odsysającej kurz z podstawą. Wystarczy jeszcze zdjąć elementy zabezpieczające odkurzacz w transporcie przymocować boczne śmigło i robot jest gotowy do uruchomienia. Instrukcja Quick Start Guide gładko przeprowadzi nas przez ten proces.

Wyposażenie yeedi vac station (kliknij, aby powiększyć)

