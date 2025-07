RECENZJE | Test NVMe Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 i Huadisk HV3000 GE 4.0

Test NVMe Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 i Huadisk HV3000 GE 4.0

Autor: DYD | Data: 23/07/25



​ Dziś w testach dwa ciekawe dyski w wyposażone w interfejs NVM Express, jednak w różnych wersjach. Pierwszym jest Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 w rozmiarze 2TB, oznaczenie modelu SFYR2S2T0, obecnie najbardziej zaawansowany dysk NVMe od Kingstona wspierający PCIe 5.0 x4 (standard NVM Express 2.0). Drugim dyskiem, bardziej budżetowym jest Huadisk SSD NVMe M2 2280 w rozmiarze 1TB, oznaczenie modelu HYV1TBX4(GR) z interfejsem PCIe 4.0 x4 (standard NVM Express 1.4). Sprawdzimy wydajność tych dwóch napędów dodatkowo porównując ich osiągi z dyskiem starszej generacji PCIe 3.0 x4 (standard NVM Express 1.4), dyskiem SSD SATA/600 oraz zewnętrznym dyskiem NVMe SSD podpiętym pod USB-C.

Specyfikacja techniczna - porównanie



Na początku zacznijmy od tańszej jednostki HUADISK SSD NVMe M2 2280 oferowanej na platformie aliexpress.com. W opakowaniu znajdziemy dysk bez radiatora, standardowo w rozmiarze M.2 2280. Radiatorów raczej nie stosuje się, gdyż obecne płyty główne często mają własne radiatory przykrywające te dyski i jeśli takowy się znajdzie, wówczas trzeba by rezygnować z radiatora płyty głównej lub ściągać radiator z dysku. Producent podaje, że dysk może posiadać jeden z trzech kontrolerów: SMI, Micron lub Innogrit, więc nie wiemy, który znajdzie się w naszym egzemplarzu, zaś programy informujące o sprzęcie, takie jak AIDA64 czy CrystalDiskInfo, nie podają informacji, jaki kontroler mamy w dysku. Wydajność deklarowana przez producenta to do 7200 MB/s w odczycie sekwencyjnym i do 5300 MB/s w zapisie, co czyni ten model atrakcyjnym w zastosowaniach domowych, biurowych, a nawet półprofesjonalnych, choć osiągi mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji kontrolera.



Dysk dostępny jest w dwóch wariantach pojemności – 1 TB i 2 TB – i oferuje relatywnie dobre wartości TBW (600 TB dla 1 TB, 1200 TB dla 2 TB), co wskazuje na solidną żywotność w codziennym użytkowaniu. Nie znalazłem informacji o liczbę operacji wejścia/wyjścia, jaką ten dysk może wykonać w ciągu jednej sekundy (IOPS) oraz czy posiada pamięć cache. Dodatkowym atutem jest cena, która czyni ten model atrakcyjnym wyborem dla osób z ograniczonym budżetem, potrzebujących pojemnego i szybkiego magazynu danych, nie koniecznie tych wrażliwych, ale np. do gier dobrze się sprawdzi.

HUADISK HV3000 GE PCIe 4.0 (kliknij, aby powiększyć)

HUADISK HV3000 GE PCIe 4.0 (kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Drugim testowanym dyskiem jest model z wyższej półki – Kingston FURY Renegade G5, należący do najnowszej generacji nośników PCIe 5.0 NVMe. Urządzenie to zostało opracowane z myślą o użytkownikach wymagających maksymalnej wydajności, takich jak gracze, twórcy treści, inżynierowie czy osoby pracujące z obróbką wideo i animacją 3D. KFR G5 dostarcza najnowocześniejszą wydajność, wykorzystując najnowszy kontroler Gen5x4 SMI SM2508 oraz pamięć Kioxia BiCS8 TLC NAND. Dzięki takiemu połączeniu uzyskano imponujące osiągi: do 14 800 MB/s w odczycie sekwencyjnym oraz do 2,2 miliona IOPS przy operacjach losowych, co czyni ten model jednym z najszybszych konsumenckich SSD na rynku.



Na etapie projektowania duży nacisk położono na stabilność i spójność działania – celem było wyeliminowanie zjawiska throttlingu termicznego, który często dotyka najszybsze dyski w trakcie dłuższego obciążenia. Zastosowany kontroler SM2508, wykonany w litografii 6 nm, pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy stosunkowo niskim poborze energii i mniejszym wydzielaniu ciepła. W efekcie, model ten nie wymaga zastosowania dodatkowego radiatora – jednak zaleca się korzystanie z chłodzenia płyty głównej, jeśli jest ono dostępne.



Dodatkowo dysk wyposażono w energooszczędną pamięć podręczną DDR4 DRAM, niezależny układ zasilający Buck IC, a także 12-warstwową płytkę PCB, co ma pozytywny wpływ na integralność sygnału i długoterminową stabilność pracy. KFR G5 dostępny jest w pełnych pojemnościach użytkowych: 1024 GB, 2048 GB oraz 4096 GB. Producent zapowiedział również wersję 8192 GB, której premiera planowana jest na trzeci kwartał 2025 roku. W zestawie znajduje się także darmowa licencja na oprogramowanie Acronis True Image for Kingston, umożliwiające klonowanie danych ze starego nośnika na nowy.

Kingston FURY Renegade G5 (kliknij, aby powiększyć)

Kingston FURY Renegade G5 (kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

