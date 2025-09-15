Test dysku WD Blue SN5100 NVMe SSD o pojemności 2TB



W najnowszym teście przetestowaliśmy WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB, który nie dawno miał swoją premierę. Oparty jest na interfejsie PCIe 4.0 i nowoczesnej pamięci 3D NAND TLC. Producent obiecuje lepszą responsywność aplikacji i szybkie kopiowanie dużych plików dzięki SanDisk nCache 4.0. Sprawdzimy, czy w praktyce osiągi zapowiadane przez producenta – szybkości odczytu i zapisu, a także responsywność w zadaniach losowych – przekładają się na realne korzyści. Porównany go z kilkoma innymi modelami opartymi na interfejsach PCIe 3.0, PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0.