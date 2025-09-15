|
|RECENZJE | Test dysku WD Blue SN5100 NVMe SSD o pojemności 2TB
Test dysku WD Blue SN5100 NVMe SSD o pojemności 2TB
Autor: DYD | Data: 15/09/25
W najnowszym teście przetestowaliśmy WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB, który nie dawno miał swoją premierę. Oparty jest na interfejsie PCIe 4.0 i nowoczesnej pamięci 3D NAND TLC. Producent obiecuje lepszą responsywność aplikacji i szybkie kopiowanie dużych plików dzięki SanDisk nCache 4.0. Sprawdzamy, czy w praktyce osiągi zapowiadane przez producenta – szybkości odczytu i zapisu, a także responsywność w zadaniach losowych – przekładają się na realne korzyści. Porównany go z kilkoma innymi modelami opartymi na interfejsach PCIe 3.0, PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0.
Specyfikacja techniczna, opis dysku WD Blue SN5100
|Parametr
|WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB
|HUADISK NVMe M2 2280 1TB
|Kingston FURY Renegade G5 2TB
|Interfejs
|PCIe 4.0 x4 NVMe
|PCIe 4.0 x4 NVMe
|PCIe 5.0 x4 NVMe
|Kontroler
|SanDisk / Western Digital
|SMI / Micron / Innogrit (różne)
|Silicon Motion SM2508
|Rodzaj pamięci NAND
|SANDISK QLC 3D CBA NAND
|3D NAND
|3D NAND Kioxia BiCS8 TLC
|DRAM Cache
|Brak DRAM / Host Memory Buffer (HMB)
|Brak danych
|2048 MB DDR4 (wersja 2TB)
|Pojemności
|500GB, 1TB, 2TB, 4TB
|1TB, 2TB
|1TB, 2TB, 4TB (8TB wkrótce)
|Sekwencyjny odczyt
|do 7100 MB/s
|do 7200 MB/s
|do 14700 MB/s
|Sekwencyjny zapis
|do 6700 MB/s
|do 5300 MB/s
|do 14000 MB/s
|TBW (1TB/2TB)
|600 / 900 TB
|600 / 1200 TB
|1000 / 2000 TB
|Odczyt IOPS
|1 mln
|brak danych
|2.2 mln
|Zapis IOPS
|1.3 mln
|brak danych
|2.2 mln
|Gwarancja
|5 lat
|3 lata
|5 lat
|Cena (1TB / 2TB)
|ok. 320 zł / 580 zł
|ok. 300 zł / 550 zł
|ok. 640 zł / 930 zł
|Temperatura pracy
|0–70°C
|0–70°C
|0–70°C
|Wymiary
|80×22×2,3 mm
|80×22×3 mm
|80×22×2,3 mm
Współczesne dyski półprzewodnikowe NVMe stały się standardem zarówno w komputerach osobistych, jak i w stacjach roboczych oraz laptopach biznesowych. W odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników firma Western Digital wprowadziła do oferty model WD Blue SN5100 NVMe SSD, który łączy sprawdzoną technologię pamięci 3D NAND TLC z interfejsem PCIe 4.0. Dysk ten został zaprojektowany jako uniwersalne rozwiązanie – kierowane zarówno do osób modernizujących starsze systemy, jak i użytkowników poszukujących wydajnego nośnika do codziennych zadań, pracy biurowej czy tworzenia treści.
WD Blue SN5100 dostępny jest w wariantach pojemnościowych 500 GB, 1 TB, 2 TB (nasz model otrzymany do testów) oraz 4TB (wersja 4 TB będzie dostępna od października). Producent zastosował pamięci 3D NAND QLC (Quad-Level Cell), które stanowią kompromis pomiędzy wydajnością, trwałością i kosztami produkcji. Jest to ósma generacja pamięci BiCS QLC 3D NAND z technologią CMON Bonded Array (CBA). BiCS jest to architektura pamięci opracowana przez firmy Kioxia i WD.
Teraz nieco technikaliów o CMON (Circuit-Metal-Oxide-Nitride) Bonded Array to rozwiązanie opracowane przez Kioxia i Western Digital, które dotyczy sposobu budowy i układu komórek pamięci NAND. „Bonded Array” = połączenie warstw. W tej technologii warstwy pamięci (stack) oraz układ peryferyjny (obwody sterujące i logika) są fizycznie łączone w jednej strukturze, zamiast być produkowane osobno i łączone później. To zmniejsza powierzchnię układu i poprawia gęstość upakowania. Krótsze ścieżki elektryczne między komórkami a kontrolerem oznaczają niższe opóźnienia i mniejsze zużycie energii. Dzięki temu pamięć działa szybciej w operacjach losowych i mniej się nagrzewa. Integracja elementów w „związanym stosie” (bonded stack) zmniejsza ryzyko defektów i poprawia stabilność przy długotrwałej eksploatacji. Ponieważ QLC zapisuje 4 bity na jedną komórkę (co zwiększa pojemność, ale zmniejsza trwałość i wydajność), CBA pozwala częściowo kompensować te ograniczenia poprzez zoptymalizowaną architekturę i lepszą kontrolę przepływu danych.
Deklarowana wydajność dla wersji 2TB sięga 7100 MB/s w odczycie sekwencyjnym oraz około 6700 MB/s w zapisie sekwencyjnym. W przypadku operacji losowych nośnik jest w stanie obsłużyć do 1 mln. (odczyt/1.3 mln. (zapis) IOPS, co ma znaczenie przy pracy z dużą liczbą małych plików, np. w bazach danych czy podczas edycji materiałów graficznych. Trwałość określona została na poziomie 900 TBW dla wersji 2 TB oraz MTTF na poziomie 1.75M, co w praktyce pozwala na wiele lat intensywnego użytkowania.
W odróżnieniu od niektórych nośników klasy premium, WD Blue SN5100 nie posiada dedykowanej pamięci DRAM Cache. Zamiast tego wykorzystuje mechanizm HMB (Host Memory Buffer), który pozwala korzystać z części pamięci operacyjnej systemu w celu przyspieszenia operacji mapowania adresów. Rozwiązanie to obniża koszty produkcji, a jednocześnie umożliwia zachowanie wysokiej wydajności w typowych zastosowaniach.
Dysk jest wspierany przez darmowe narzędzie WD SSD Dashboard, które umożliwia monitorowanie kondycji nośnika i aktualizację oprogramowania układowego. Dzięki niemu użytkownik może w prosty sposób śledzić temperaturę pracy, poziom wykorzystania dysku czy sprawdzać parametry wydajnościowe. Wbudowane testy pozwalają również zweryfikować realną prędkość działania nośnika i porównać ją z wartościami deklarowanymi przez producenta. Dla osób dbających o bezpieczeństwo istotną funkcją jest możliwość przeprowadzenia operacji Secure Erase, czyli trwałego usunięcia danych z dysku. Z tego miejsca można pobrać oficjalne oprogramowanie Sandisk Dashboard.
Info na temat nośnika WD Blue SN5100 z programu CrystalDiskInfo
Sandisk Dashboard (kliknij, aby powiększyć)
Konstrukcja WD Blue SN5100 została zoptymalizowana pod kątem niskiego zużycia energii, co ma duże znaczenie w komputerach przenośnych. Dysk działa w zakresie temperatur od 0 do 70°C, a wymiary standardowe dla formatu M.2 (80×22 mm) zapewniają kompatybilność z większością dostępnych płyt głównych. Producent udziela na ten model 5-letniej gwarancji.
Sandisk Dashboard (kliknij, aby powiększyć)
WD Blue SN5100 NVMe SSD, opakowanie (kliknij, aby powiększyć)
WD Blue SN5100 NVMe SSD (kliknij, aby powiększyć)
WD Blue SN5100 NVMe SSD(kliknij, aby powiększyć)
WD Blue SN5100 NVMe SSD
|Rozdziały: Test dysku WD Blue SN5100 NVMe SSD o pojemności 2TB
