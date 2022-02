RECENZJE | Test dysku WD Blue SN570 NVMe SSD o pojemności 1TB

Autor: Adam | Data: 01/02/22



W artykule sprawdzimy wydajność nowego dysku WD Blue SN570 NVMe SSD o pojemności 1TB, który obecnie oferowany jest w cenie około 500zł. Ten model oferowany jest w kompaktowym, standardowym formacie M.2 2280 NVMe i zbudowany został w oparciu o technologię PCIe Gen3. Został wyposażony w pamięć 3D TLC NAND i wedle danych producenta oferuje do 3500 MB/s odczytu sekwencyjnego oraz do 3000 MB/s zapisu sekwencyjnego. Sprawdzimy to w naszych testach.

Garść teorii



Dysk WD Blue SN570 NVMe SSD oferowany jest w trzech wersjach pojemnościowych - 250GB, 500GB i 1TB, ten ostatni wystąpi w naszych testach. We wszystkich modelach mamy ten sam intefejs - PCIe Gen3 (8 Gb/s) 4x. Są także kompatybilne wstecz z PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2 oraz PCIe Gen2 x1. Także wykonanie jest takie same M.2 2280. Pierwsze dwie cyfry oznaczają szerokość, a dwie kolejne długość. Dlatego wartość 2280 oznacza, że mamy 22 mm szerokości i 80 mm długości. Jeśli chodzi o deklarowaną żywotność dysków to w zależności od wersji mamy zapis 150 TB (dla modelu 250GB), 300 TB (dla 500GB) oraz 600TB (dla 1GB). Wartość MTTF (Mean Time To Failure) na podstawie wewnętrznych testów została ustalona na poziomie 1,500,000 godzin. Temperatury pracy urządzenia jest możliwa w zakresie od 0C° do 70 C°, zaś temperatura przechowywania od -40 C° do 85 C° (bez gwarancji zachowania danych). Gwarancja na wszystkie modele wynosi 5 lat. Spójrzmy na tabelkę od producenta przedstawiającą wartości wydajności (oraz żywotności) dla różnych wersji pojemnościowych. Ze strony producenta można pobrać narzędzie o nazwie Western Digital Dashboard, za pośrednictwem którego m.in. można podejrzeć dane techniczne dysku, kondycje pracy (żywotność, temperaturę), informacje S.M.A.R.T czy przeprowadzić aktualizację firmware. Oprócz tego mamy monitoring wydajności w czasie rzeczywistym odczytu i zapisu danych w MB/s. Są też funkcje do wymazywania danych z dysku. Aplikacja działa w języku polskim. Zobaczmy jak prezentuje się to oprogramowanie.





Z wcześniej podanej strony można także bezpłatnie pobrać oprogramowanie Acronis True Image for Western Digital, które pozwoli przeprowadzić migrację danych z innych dysków. Oprogramowanie dostępne jest zarówno dla PC jak i komputerów Mac.



Zobaczmy teraz jak prezentuje się dysk WD Blue SN570 NVMe SSD, dla porównania obok Team Group MP34 512GB (na kościach Phison), który też wystąpi w testach porównawczych. Obydwa mają tą samą wielkość M.2 2280.

...i cieniutke I na koniec teorii informacja o dysku WD Blue SN570 NVMe SSD z aplikacji AIDA64 oraz CrystalDiskInfo. Jak widać w nim także, oparty jest na kościach firmy SanDisk.

Specyfikaca z CrystalDiskInfo

Specyfikaca z aplikacji AIDA64

Specyfikaca z aplikacji AIDA64

