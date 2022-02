RECENZJE | Test powerbanka Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh

Test powerbanka Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh

Autor: Adam | Data: 08/02/22



Hama w swojej ofercie ma spory zasób różnej maści powerbanków, dzięki którym możemy wydłużyć żywot naszych urządzeń mobilnych typu smartfony, tablety czy kamery. Dziś w artykule przetestujemy model Hama Power PackSupreme 20HD o pojemności 20000mAh, którego cechuje mnogość portów, solidne wykonanie i spora pojemność - zobaczymy ile razy zdoła doładować smarftona. Artykuł będzie sukcesywnie poszerzany o kolejne modele powerbanków.

Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh







Dane techniczne i wygląd



Akumulator wyposażony został w dwa duże złącza USB, jedno USB-C oraz jedno Micro-USB. Charakterystyka prądowa portów:



- Port USB-C (wejście 5V/2A, wyjście 5V/3A)

- Port MicroUSB (wejście 5V/2A)

- Port USB-A 1 (wyjście 5V/3A)

- Port USB-A 2 (wyjście 5V/3A)



Można ładować do trzech urządzeń na raz, jednak producent nie zaleca jednoczesnego ładowania na portach USB i USB-C, ponieważ znacznie zmniejszy to prąd ładowania. Dodatkowo znacznie wydłuży to czas ładowania i może spowodować przeciążenie akumulatora. Producent sugeruje upewnienie się, aby całkowity pobór prądu podłączonego urządzenia końcowego nie przekraczał 3000mA. Daje nam to swobodę podczas zarówno ładowania jak i doładowywania urządzeń. Pamiętajmy jednak, aby jednocześnie nie ładować i rozładowywać powerbanka. Bateria może być zasilana zarówno z portu Micro-USB jak i USB-C. Z kolei ładować urządzenia możemy wykorzystując wszystkie dostępne porty. Najszybciej ładowanie będzie przebiegało korzystając ze złącza USB-C, co w smartfonie powinniśmy mieć oznaczone np. poprzez wiadomość "szybkie ładowanie". Na obudowie jest przycisk do włączenia/wyłączenia urządzenia oraz czterostopniowy wskaźnik LED pokazujący aktualną ilość energii (25, 50, 75 i 100%).

(kliknij, aby powiększyć) Obudowa w całości została zrobiona z wytrzymałego materiału, pokryta matową fakturą, dzięki której nie ma efektu palcowania na obudowie. Sprawia wrażenie solidnej i dość odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Obłe krawędzie i gładkie kształty usprawniają kontakt z baterią. Wysokość jest mniejsza od 6 calowego smarftona, ale jest oczywiście dużo grubszy. Nie jest to jednak jakiś wielki kloc, dzięki czemu możemy go włożyć dość swobodnie do kieszeni czy też niewielkiej torebki np. przy rowerze. Waga urządzenia nie jest mała, 361g, ale jest to do udźwignięcia przy potrzebie kilkukrotnego doładowania urządzenia w terenie.



W zestawie oprócz samego akumulatora znajdziemy 30cm przewód USB-C (z drugiej strony duże USB-A) oraz instrukcje obsługi także z polskim językiem. Na opakowaniu jest napis, że akumulator został zoptymalizowany dla urządzeń Samsunga, Apple, Huawei i Xiaomi, a także innych producentów: Google, Honor, HTX, LG, Motorloa, Nokia, Oppo, Realme, Sony, Vivo, ZTE. Akumulator wewnątrz posiada ogniwa 3.7V litowo-polimerowe (Li-Po) o łącznej pojemności 20200mAh / 74.74Wh (min. 20000mAh / 74.00Wh). Nie rozbieraliśmy powerbanka, więc trudno stwierdzić kto jest producentem ogniw.





TESTY



Czas ładowania powerbanka Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh kablem USB-C i ładowarką ze wsparciem szybkiego ładowania od zera do 100% wyniósł 10h20min.



Do testów użyty został Smartfon Note 10 (SM-N970F/DS) z baterią Li-Ion 3500 mAh i wsparciem Quick Charge 2.0.



W pełni naładowany Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh dał rade zasilić smartfona:



1. Od 5% do 100% w czasie 1h53min

2. Od 5% do 100% w czasie 1h53min

3. Od 3% do 100% w czasie 1h55min

4. Od 1% do 100% w czasie 1h57min

5. Od 0% do 100% w czasie 1h59min



Czyli można powiedzieć, że Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh zdołał pięć razy doładować do pełna smartfona po jego prawie całkowitym rozładowaniu. Przy testach smartfon nie był wyłączany. Podczas ładowania i doładowywania obudowa się nie nagrzewa.



WNIOSKI



Zapasowa bateria w postaci Hama Power PackSupreme 20HD o pojemności 20000mAh to godny polecenia towarzysz dłuższych podróży, kiedy trzeba kilka razy doładować urządzenie. Nie jest na tyle wielkie, że gabaryt zaczyna mocno ciążyć, a jednocześnie posiada dużą pojemność, dzięki której można nowoczesny smarfton podładować do 5 razy. Mnogość portów ułatwia ładowanie urządzeń z różnymi portami oraz daje możliwość ładowania więcej niż jednego urządzenia na raz. Za plus także należy zaliczyć przycisk on/off oraz wskaźnik naładowania powerbanka. Złącze USB-C oferuje wsparcie szybkiego ładowania, co pozwala już w 2 godz. naładować smartfona do pełna. Model Hama Power PackSupreme występuje także w mniejszych wydaniu 10000mAh i większym 24000mAh. Szczegóły na stronie producenta pl.hama.com. Kwota jaką należy wyłożyć obecnie (luty 2022) za model Hama Power PackSupreme 20HD o pojemności 20000mAh to około 75 PLN w najtańszych ofertach.

Hama Power PackSupreme 20HD 20000mAh

