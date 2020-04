RECENZJE | Recenzja zewnętrznej kamery TP-Link Kasa Cam Outdoor KC200

Autor: DYD | Data: 21/04/20



KC200 to model kamery zewnętrznej wykonany we współpracy dwóch firm TP-Link oraz Kasa. Dzięki odpornej obudowie na warunki atmosferyczne, kamera może być stosowana na zewnątrz budynku. Cechuje ten produkt łatwa instalacja oraz sterowanie tylko za pośrednictwem dedykowanej aplikacji z Google Play i App Store. W artykule sprawdzimy jej możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa i jakość nagra, które maksymalnie rejestruje w rozdzielczości 1080p, z trybem nocnym. Zapraszam do recenzji kamery TP-Link Kasa Cam Outdoor KC200.

1. Jakość wykonania, budowa i cechy specjalne



Kamera ma kształt kuli, jednak z odciętym fragmentem, gdzie umieszczono obiektyw. Jej gabaryty są nie duże, mieści się swobodnie w dłoni i waży około 310g. W zestawie znajdziemy kołki montażowe, przy pomocy których możemy solidnie przymontować część dolną uchwytu kamery do ściany. Następnie pozostałą część uchwytu wpinamy w zamontowany wcześniej element a kolejny krok to wpięcie kamery w uchwyt. Mocowanie kamery na uchwycie jest bardzo łatwe i szybkie, a to dzięki zastosowanie magnesów w obudowie. Kamera jest osadzona solidnie a dodatkowo mamy dość spore pole regulacji położenia kamery w pewnym zakresie kątowym, co widać na poniższym obrazku.

Manewrowanie kamerą ułatwia system magnetyczny

Manewrowanie kamerą ułatwia system magnetyczny Jakość wykonania obudowy kamery i sprawia wrażenie solidnej i użycia dobrej jakości tworzywa. Zdążyło się że kamera uderzyła w elewacje budynku i to zdążenie nie spowodowało uszkodzeń kamery. Kamera może być oczywiście stosowana też wewnątrz pomieszczenia, jednak jej cechy specjalne takie jak dopuszczalna temperatura pracy w zakresie od -20°C do 43°C, dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~95% oraz stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP65 powodują że można ją stosować także na zewnątrz. Do zewnętrznego użytku konieczny jest jednak dostęp do gniazdka odpornego na warunki atmosferyczne. Kamera posiada 3-metrowy kabel USB wpinany w gniazdko (takie jak do smartfonów), więc jest możliwość jego przedłużenia poprzez opcjonalne wydłużające kable USB.

Gniazdko USB do zasilania kamery (kliknij, aby powiększyć) Kamera na obudowie posiada wbudowany głośnik, jest także wbudowany mikrofon oraz przycisk reset do przywracania ustawień fabrycznych. Żadnych innych elementów funkcjonalnych czy przycisków na obudowie nie znajdziemy. W samym uchwycie kamery jest jeszcze tylko miejsce na wpięcie przewodu USB, aby łatwiej móc go poprowadzić.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

Ten element uchwytu montujemy do ściany, a następnie pozostały uchwyt kamery wpinamy w ten element (kliknij, aby powiększyć)

I kamera zamontowana poziomo (kliknij, aby powiększyć)

Uchwyt posiada miejsce na wpięcie kabla, aby nie latał luzem (kliknij, aby powiększyć)

Widać na tym zdjęciu gniazdo mikrofonu oraz wyjście głośnika, nad logiem TP-linka jest dioda LED (kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Co do specyfikacji kamery, to transmisja strumieniowa wideo dochodzi do 1080p i 30 kl./s w kompresji H.264. Wymagania systemowe to minimum Android 4.4x+ lub iOS 10+, nie działa z poziomu Windowsa czy przeglądarki. Nie jest to klasyczna kamera IP, jej porty są ukryte i niestety nie można korzystać z aplikacji i programów dla kamer IP innych producentów, lecz tylko dedykowanej od firmy Kasa. To dość spore ograniczenie kamery, jeśli ktoś posiada kilka kamer różnych producentów. Dane przetwornika obrazu: 1/2,7“(Φ6,6), soczewki F/NO: 2.0; ogniskowa: 3,21mm; kąt podglądu obrazu FOV = 130°; tryb nagrywania w nocy do 9 metrów. W kwestii połączenia Wi-Fi, kamera pracuje w częstotliwości tylko 2,4GHz, bezpieczeństwo transmisji mamy dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu AES z SSL/TLS. Prędkości połączeń bezprzewodowych to odpowiednio: 11Mb/s (802.11b), 54Mb/s (802.11g) oraz 150Mb/s (802.11n).

