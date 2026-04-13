Test płyty głównej Sapphire PURE X870A WIFI 7
Test płyty głównej Sapphire PURE X870A WIFI 7
Autor: DYD | Data: 13/04/26
Sapphire wchodzi na rynek płyt głównych z modelem Sapphire PURE X870A WIFI 7 — zobaczymy, jak radzi sobie z podkręcaniem Ryzen 9 7900X i pamięci DDR5 do 6400 MT/s. Sprawdzimy, czy BIOS Core faktycznie daje przewagę nad konkurencją w precyzyjnym strojeniu PBO, Curve Optimizer i Nitro Mode. Zweryfikujemy realne limity VRM przy 250W z pełnym obciążeniem oraz sprawdzimy stabilność Sapphire w codziennym użytkowaniu. Przeanalizujemy kulturę pracy, temperatury i łatwość konfiguracji. Zapraszam do recenzji Sapphire PURE X870A WIFI 7.
Wstęp, Sapphire wraca do płyt głównych
Sapphire Technology od ponad 25 lat jest znany z produkcji wysokiej jakości kart graficznych AMD Radeon, szczególnie cenionych w segmencie overclockingu i profesjonalnych zastosowań. W latach 2000–2010 firma działała także na polu płyt głównych, oferując modele na podstawkach AM3+, Socket 939, FM2, LGA 2011, LGA 1366 oraz LGA 1155. Teraz firma wraca ponownie na rynek płyt głównych oferując modele na podstawce AM5 (oraz AM4) dla układów AMD. Aktualna oferta płyt głównych Sapphire (stan na kwiecień 2026) liczy 7 modeli:
PURE X870A WIFI 7 — testowana przez nas wersja premium AM5
PURE B850A WIFI 7 — średnia półka AM5
PURE B850M WIFI — Micro-ATX, średnia półka AM5
NITRO+ B850A WIFI 7 — gamingowy ATX AM5
NITRO+ B850M WIFI — Micro-ATX, AM5
PULSE B850M WIFI — budżetowa Micro-ATX AM5
PULSE A620AM — ekonomiczna AM5
SAPPHIRE B650M-E — podstawowa AM5
SAPPHIRE A520M-E — budżetowa AM4
W przygotowaniu jest jeszcze flagowiec PURE X870E WIFI 7, który wyposażony będzie w najmocniejszy obecnie chipset X870E. Wszystkie płyty Sapphire wyróżnia BIOS Core — unikalny interfejs z funkcjami jak DDR Nitro Mode, precyzyjne AMD Precision Boost Overdrive (PBO) służące do zwiększania mocy procesorów Ryzen poprzez overclocking oraz rozbudowane opcje strojenia pamięci. Spójrzmy wpierw co oferuje testowany model PURE X870A WIFI 7.
Rozdziały: Test płyty głównej Sapphire PURE X870A WIFI 7
