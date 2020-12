RECENZJE | Xbox vs PS5 - dla kogo są nowe konsole od Sony i Microsoftu?

Xbox vs PS5 - dla kogo są nowe konsole od Sony i Microsoftu?

Autor: Wedelek | Data: 03/12/20



Premiera nowych konsol od Microsoftu i Sony już za nami. Kurz opadł, pierwsze recenzje trafiły do sieci, a krzykacze z obu stron barykady przycichli. Pora więc odpowiedzieć sobie na pytanie: co wybrać i czy faktycznie nowa konsola jest mi do szczęścia potrzebna? Jeśli podobny dylemat nie jest Wam obcy, to trafiliście pod dobry adres. Spróbujemy bowiem na tak przedstawione pytanie odpowiedzieć. Do lektury zapraszamy również tych z Was, którzy myślami są już przy Świętach Bożego Narodzenia i rozważaniach jaki kupić w tym roku prezent dla najbliższych… a może i przy okazji dla siebie.

Biorąc pod uwagę w jakich czasach żyjemy nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym wiele osób będzie chciało spędzić wolny czas grając w nowe gry (AC:Valhalla, czy Cyberpunka 2077), albo starsze, odłożone na tzw. „kupkę wstydu” produkcje. Problem w tym, że nie każdy ma odpowiedni sprzęt by cieszyć się płynną rozgrywką, a to oznacza konieczność poczynienia odpowiedniego zakupu.



Część pewnie kupi po prostu nowego PCta lub zmodernizuje posiadany sprzęt, a reszta być może zdecyduje się na nową konsolę. W tym drugim przypadku są dwie możliwości. Albo kupujemy używkę za relatywnie niewielkie pieniądze z myślą o jej odsprzedaży w najbliższych dwóch latach, albo decydujemy się na nową generację. Tutaj z kolei mamy do wyboru aż cztery urządzenia, przy czym na dzień dzisiejszy możemy w zasadzie kupić tylko dwa z nich.



PlayStation 5 jest niestety niedostępne, no chyba, że zdecydujemy się na zakup z Allegro od „Janusza biznesu”, który zażyczy sobie marży w wysokości ponad 1000zł. Sytuacja ta dotyczy zarówno wersji z napędem jak i bez. Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na tak drastyczny krok, to szczerze odradzam zakup wersji bez napędu. Jest niewiele tańsza, a zupełnie odcinacie się od rynku używek, co w perspektywie exów od Sony kosztujących ponad 350zł na premierę nie jest dobrym pomysłem. Reasumując PS5 jako prezent gwiazdkowy możemy sobie raczej odpuścić. Konsola jest nie do kupienia w sugerowanej cenie detalicznej. To oczywiście nie przeszkodzi nam by przybliżyć ją Wam w sposób maksymalnie rzetelny. Ostatecznie co by to było za porównanie nowych konsol bez PS5. Zwłaszcza, że za rok przecież też będzie gwiazdka 😉







Oprócz nowego PlayStation (z napędem i bez) do wyboru mamy jeszcze dwa urządzenia od Microsoftu: Xbox Series S i X – dla odmiany do kupienia w zasadzie od ręki. Obie mają taki sam procesor, ale S ma słabszą grafikę, mniejszy dysk i nie ma napędu. Jest natomiast wyraźnie tańsza (1349zł) od kosztującego 2249zł Xboxa Series X. Jej przeznaczeniem jest granie w gry w jakości maksymalnie 1440p i świetnie nadaje się jako zestaw startowy dla dziecka. Zwłaszcza w połączeniu z GamePassem. Tak niska cena sprawia, że w gruncie rzeczy jest to raczej przeciwnik dla Nintendo Switch niż dla PS5.



Z tej dwójki o wiele ciekawiej prezentuje się Xbox Series X, który w mojej opinii na papierze wydaje się najbardziej sensownym wyborem i to dlatego właśnie na nim skupię się w tym artykule.

