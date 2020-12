RECENZJE | Yeedi K700 recenzja odkurzacza-robota

Yeedi K700 recenzja odkurzacza-robota

Autor: Redakcja | Data: 28/12/20



Automatyczne odkurzacze sprzątające, popularnie zwane też robotami od sprzątania coraz śmielej zaczynają wchodzić pod nasze strzechy. Oczywiście ich automatyzm różni się w zależności od modelu, a rynek jest już całkiem mocno nasycony różnymi wariantami tego "przyjaciela" domu. W niniejszym artykule przyjrzymy się nowej marce wchodzącej także na nasz rynek, a to za sprawą modelu Yeedi K700, który jest odkurzaczo-robotem posiadającym oprócz funkcji odkurzania także mopowanie. Sprawdźmy zatem, czym ten robot może się pochwalić i co kryje w zanadrzu.

Wstęp, o Yeedi



Na początek garść informacji o firmie Yeedi. Z materiałów dostarczonych przez producenta dowiedziałem się, że Yeedi projektuje inteligentne roboty odkurzające dla produktywnych ludzi. Od razu poczułem się bardziej pracowity ;-) Firma mająca swoją siedzibę w Shenzen w Chinach posiada w swoim portfolio obecnie dwa nowe modele odkurzaczy. Model K650 umożliwia kontrolę przez aplikację Yeedi App i wyposażony jest także w funkcje mopowania. Z kolei K700 nie posiada dostępu przez smartfona, więc musimy się zdać na jego inteligencję. O marce i samych modelach można poczytać na stronie producenta www.yeedi.com.



Yeedi K650 oferuje wielofunkcyjne możliwości w cenie dostępnej praktycznie dla każdego portfela (w promocji cena tego modelu wynosi około ~550zł na AliExpress). W porównaniu z innymi produktami w swojej klasie, Yeedi K650 wyróżnia się 400 ml pojemnikiem na kurz oraz 300 ml pojemnikiem na wodę, możliwością równoległej pracy odkurzania i mopowania, specjalną konstrukcją ułatwiającą usuwanie z podłoża włosów i sierści zwierząt, kontrolą poprzez aplikację z integracją inteligentnego domu oraz paskami magnetycznymi do czyszczenia wyznaczonych obszarów (dzięki nim można ograniczyć dostęp do pracy odkurzacza w danym rejonie mieszkania).



W porównaniu z Yeedi K650, jego starszy brat K700 (droższy, obecnie chodzi po około ~825zł w promocji na AliExpress), oferuje szereg dodatkowych funkcji, takich jak technologia Advanced Camera Mapping, która pozwala zidentyfikować usytuowanie mebli i zaplanować trasę poruszania się w taki sposób, aby cała powierzchnia była dokładnie wyczyszczona, a sama trasa była optymalnie poprowadzona. Tyle w teorii, zobaczymy jak sprawdzi się w boju przeciwko kurzowi i jak poradzi sobie z meblami na swojej trasie. Dla każdego, kto boryka się z problemem nie wysprzątanych zakątków (oczywiście tam, gdzie nasz robot będzie w stanie dotrzeć) ten odkurzacz automatyczny może być ciekawym rozwiązaniem. Sprawdzimy jego inteligencje i rozeznanie w terenie mieszkania.

