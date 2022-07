RECENZJE | Przegląd smart urządzeń od Tapo: C320WS, P110 i L900-5

Autor: Adam | Data: 05/07/22



Dziś zapraszamy do recenzji trzech produktów marki Tapo. Będzie to kamera Tapo C320WS Wi-Fi/LAN do monitoringu zewnętrznego (odporna na deszcz i złe warunki atmosferyczne), zawierająca podwójny tryb nocny, wsparcie zapisu nagrań w chmurze i jakość video do 4Mpx/15 fps. Oprócz tego sprawdziliśmy najnowsze gniazdko smart Tapo P110 zawierające już monitoring poboru mocy, a na deser przegląd Tapo L900-5, czyli taśmy LED Smart Wi-Fi, dzięki której można dodać ciekawe oświetlenie w różne miejsca w mieszkaniu.

Tapo C320WS - kamera Wi-Fi/LAN do monitoringu zewnętrznego



Kamera Tapo C320WS to kolejny model niedrogiej kamery do monitoringu prezentowany na naszych łamach od producenta TP-Link. Kamera oferuje możliwość pracy na zewnątrz, dzięki obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Sprawdźmy, co oferuje kamera, kosztująca obecnie w sklepach około 260zł.



W opakowaniu poza samą kamerą producent dołączył trzy kołki rozporowe wraz z wkrętami do montażu kamery na ścianie. Pomocny będzie także dołączony przezroczysty rozstaw otworów w kształcie naklejki, aby łatwo wywiercić otwory we właściwym miejscu. W zestawie znajdziemy również elementy, służące zabezpieczeniu kabli przy montażu na zewnątrz, a więc mamy wodoodporną uszczelkę dla kabla zasilającego oraz wodoodporne mocowania kabla dla sieci przewodowej LAN. W pudełku jest jeszcze krótka instrukcja obsługi tylko w języku angielskim oraz instrukcja instalacji w kilku językach w tym w polskim.

(kliknij, aby powiększyć) Instalacja kamery nie powinna sprawić żadnych większych problemów. Instalujemy kamerę korzystając z aplikacji Tapo pobierając ją w przypadku systemu Android ze sklepu Play. Następnie aplikacja w kilku krokach przeprowadzi nas przez proces instalacji. Warto na wstępie sprawdzić wersję oprogramowania kamery i w razie dostępności nowej wersji ją pobrać. Testowałem na wersji 1.1.20 Build 220414 Rel.54824(4555). Trzeba przyznać że wersja ma na fantazyjne oznaczenie ;-) Po tej czynności kamera jest gotowa do pracy.

Instalacja kamery (kliknij, aby powiększyć) Montaż karty przewidziany został przy wykorzystaniu śrub bezpośrednio do ściany. Konstrukcja obudowy umożliwia co prawda jej położenie na płaskiej powierzchni, ale nie jest to jej właściwa i wygodna pozycja. Po przykręceniu do ściany możliwy jest jej obrót o 360° oraz dodatkowo innym złączem ruch w zakresie od 0 do 70°.



Zobaczmy jak prezentuje się sama kamera. Nie jest zbyt duża, posiada dwie dość grube anteny, którymi także można manewrować próbując poprawić zasięg. Na obudowie mamy przykręcany na dwie śrubki zabezpieczony slot karty MicroSD (możliwość instalacji karty do 256GB) oraz przycisk reset. Jest także zewnętrzny głośnik, mikrofon oraz diody LED, które sygnalizują daną pracę kamery. Diodę LED można wyłączyć z poziomu aplikacji. Na obudowie z przodu mamy także diody podczerwieni (IR 850 nm), które uaktywniają się w trybie braku dostępnego światła. Obudowa i sama kamera zapewnia pewien poziom ochrony przeciwdeszczowej (IP66), a dopuszczalna temperatura pracy możliwa jest w zakresie od -20°C do 45°C.

(kliknij, aby powiększyć) Z istotnych funkcji o których warto już teraz wspomnieć, Tapo C320WS posiada tryb nocny, czujnik ruchu, alarm oraz wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu możliwa jest komunikacja dwukierunkowa, więc można jednocześnie do kamery mówić i słuchać co ktoś do nas mówi. Tryb nocny może działać w dwóch trybach: podczerwieni oraz z dodatkowym doświetleniem z kamery. Zaprezentujemy to działanie na filmie. Dźwięk nagrywany jest mono i nie jest zbyt wysokiej jakości, rejestrowany jest z częstotliwością próbkowania 8Khz i transmisją bitów 32kb/s.



Sterownie i praca kamery odbywa się oficjalnie tylko poprzez aplikację o nazwie Tapo pod systemami Android 4.4+ oraz iOS 9+, nie ma dedykowanego oprogramowania dla PC. Jednak producent dodał otwarty port 2020 (ONVIF), więc możemy w oprogramowaniu firm trzecich (np. Synology Surveillance Station) mieć dostęp do tej kamery. Kamera komunikuje się przez Wi-Fi (tylko 2,4 GHz) w standardzie do 150Mb/s(802.11n) lub poprzez przewodowe połączenie Ethernet.



Jeśli mamy zainstalowane więcej niż jedną kamerę Tapo w domu, to zarządzamy każdą kamerą oddzielnie. Możemy sterować do 32 kamer Tapo w aplikacji producenta, których na obecną chwilę jest 9 modeli do wyboru. Mamy możliwość wyłączenia wyświetlania firmowego logo w obrazie video, co było niedostępne w modelu C310.



Aplikacja Tapo na ekranie głównym pokazuje nam listę dostępnego sprzętu. W moim przypadku jest to pięć urządzeń - czyli kamera, dwa gniazdka smart oraz dwie listwy oświetleniowe. O nowym gniazdku i listwach jeszcze będzie w tym artykule. Można sobie przypisać własną nazwę urządzenia oraz zmienić ikonę z nazwą lokalizacji (typu salon, korytarz, garaż, psia buda sporo innych).

Aplikacja tapo (kliknij, aby powiększyć)

Aplikacja tapo (kliknij, aby powiększyć) W kwestii zarządzania kamerami, to zbiorczo możemy zmienić im tryb pracy: dom oraz poza domem. W tych trybach przypisujemy rodzaj powiadomień i alarmów, które wcześniej definiujemy. Z tego zbiorczego poziomu widoku możemy jeszcze stworzyć inteligentne działania (typu: włącz kamerę, wyłącz żarówkę, zmień jasność o godz.21, itp.), ustawić asystenta głosowego, przejrzeć listę lokalnych nagrań w pamięci kamery i kilka mniej istotnych informacji.



Po przejściu na widok wybranej kamery, mamy aktualny podgląd na żywo. Jeśli mamy więcej niż jedną kamerę, można szybko przejść do podglądu czterech kamer na raz (aplikacja może obsłużyć maksymalnie 32 kamery). Z poziomu apki można zrobić zdjęcie oraz nagrać film do pamięci smartfona. Można komunikować się z miejscem gdzie jest ustawiona kamera poprzez funkcje "Mów" (komunikacja jednokierunkowa) lub "Połączenie" (komunikacja dwukierunkowa). Jakość dźwięku jest lepsza w odbiorze w telefonie niż z głośnika kamerki (tutaj niestety trochę trzeszczy), ale da się w ten sposób jako tako skomunikować. Tryb prywatności wyłącza nam całkiem strumieniowanie wybranej kamery, jeśli chcemy nie chcemy być obserwowani w danym momencie. Jest ciekawa funkcja "Alarm", która uaktywnia syrenę oraz sygnał świetlny w kamerze po wykryciu ruchu.



Jeśli chodzi o harmonogram nagrań, jest tak samo jak w modelu C310 i C200. Można ustawić tygodniowo godzinową rozpiskę czy mają być nagrywania w ruchu, nagrywanie ciągłe lub brak nagrań. Odtwarzanie odbywa się z podziałem na dni na osi godzinowej, jest możliwość zwolnienia czasu odtwarzania do 1/16x i przyspieszenia do 16x. Nagrania są magazynowane na karcie microSD, a jeśli chcemy coś zgrać z karty, nagrywamy na urządzenie wybrany klip z osi czasu.



Jest możliwość zapisu materiału w chmurze Tapo Care. Pierwsze 14dni jest za darmo, następnie należy wybrać płatny plan. Ceny zaczynają się od 18zł miesięcznie i w zależności od ilości urządzeń i długości planu są różne rabaty. W chmurze mamy przechowywane materiału do 30 dni.



W tym modelu mamy za to więcej funkcjonalności w zakresie wykrywania i alertów. Oprócz zwykłego wykrywania ruchu w zdefiniowanym obszarze, jest także możliwość:



- wykrycia przekroczenia granicy (przekroczenie ustawionej linii z jednego kierunku lub z obydwu stron)

- wykrycia wkroczenia na teren (definiujemy obszary aktywności)

- ingerencji w działanie kamery (np. zasłonięcie)

Z uwagi że ta kamera ma służyć w terenie, stąd więcej takich trybów działania, gdzie możemy sobie ustalić strefy aktywności czy przekroczenia granic danego miejsca.



Kamera pracuje z jakością video od 4Mpx 2560x1440px, poprzez 1080p (1920x1080px) oraz 720p. W każdej rozdzielczości kamera pracuje jedynie w maksimum 15 kl/s. Zobaczcie na poniższych filmach jak wygląda jakość obrazu. Na filmach video przedstawiam także tryb nocny w kamerze.

Tryb nocny z użyciem podczerwieni na zewnątrz w deszczu

Tryb nocny z użyciem podczerwieni na zewnątrz

Tryb nocny z użyciem dodatkowego doświetlenia z kamery w mieszkaniu

Tryb nocny z użyciem podczerwieni w mieszkaniu Zarządzanie z poziomu aplikacji Tapo jest intuicyjne, a mnogość ustawień daje swobodę konfiguracji kamery dla różnych zastosowań. Warto pochwalić producenta że w niewielkim przedziale cenowym (około 260zł) zaproponował model z akceptowalną jakością wideo, pracą w warunkach zewnętrznych (także w deszczu i przy niskich temperaturach) oraz dostępnym trybem nocnym (IR lub doświetlenie). Czujnik ruchu i powiadomienia różnego typu pomogą wykryć podejrzany ruch w pobliżu kamery. Z kolei alarm dźwiękowy lub świetlny możne odstraszyć nieproszonych gości. Dzięki dwukierunkowej transmisji audio można komunikować się głosowo "z kamerą", choć dźwięk z głośnika kamery pozostawia trochę do życzenia. Kamera może służyć jako videodomofon, w pewnych sytuacjach.



Podobnie jak w innych modelach kamer marki Tapo, także zaletą C320WS jest możliwość podpięcia kamery pod aplikacje do monitoringu firm trzecich, a to dzięki wsparciu dla ONVIF i otwartym porcie 2020. W ustawieniach mamy w tym celu specjalne konto user/pass dla portu ONVIF, które samemu definiujemy.



Jeśli chodzi o monitoring, to całość nagrań jest zapisywana na karcie microSD w kamerze, więc jak nieproszony gość dostanie się do kamery stracimy nagrania. Podczas alertu, kiedy wykrywany jest ruch dostajemy powiadomienie na telefon i automatycznie nagrywane jest zdarzenie (do pamięci smartfona). Nie ma powiadomień na maila, tylko powiadomienia puch z aplikacji. Z pomocą przychodzi zapis w chmurze, dzięki czemu nagrania do 30 dni będą bezpiecznie zachowane w usłudze TapoCare. Należy jednak pamiętać, że ta usługa jest dodatkowo płatna.



Podobnie jak modele C200 czy C310, także i w tym modelu jest dobra stabilność działania - kamera rzadko gubi sygnał czy traci się do niej dostęp. Podsumowując, jako niedroga kamera dla domowego, zewnętrznego monitoringu i komunikacji jest godna uwagi.

Kamera Tapo C320WS



