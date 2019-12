Poniedziałek 23 grudnia 2019 Windows 10 Pro za 47zł i Office 2016 za 119zł w świątecznej promocji Whokeys

Autor: Wedelek | źródło: Whokeys | 06:27 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia sklep Whokeys zorganizował akcję promocyjną w ramach której za niewielkie pieniądze możecie nabyć legalną kopię Windowsa 10 lub pakietu Office w wersji Pro. Mimo niskiej ceny wszystkie dostępne wersje oprogramowania są nowe (nie były nigdy wykorzystywane) i bazują na licencji OEM. To z kolei oznacza, że po wcześniejszej aktywacji można je przypisać do wybranego konta Microsoft a następnie zainstalować na dowolnym sprzęcie komputerowym, kompatybilnym z posiadanym wydaniem. Dzięki powiązaniu z kontem Microsoft ewentualna reinstalacja oprogramowania przebiega szybko i sprawnie, a użytkownik nie musi za każdym razem ponownie wpisywać klucza.



Warto przy tym nadmienić, że uzyskana w ten sposób kopia oprogramowania jest w pełni legalna i nie łamie postanowień licencyjnych firmy Microsoft, czego niestety nie da się powiedzieć o wszystkich sprzedawanych w sieci kluczach. Jest też łatwiejsza w aktywacji - po wpisaniu klucza możemy zakupiony program aktywować online (przez Internet).



Jeśli więc potrzebujecie dodatkowej kopii uniwersalnego systemu operacyjnego lub kompletnego pakietu biurowego, którego możecie używać tak w pracy jak i w domu, to warto zapoznać się ze świąteczną ofertą Whokeys. Cyfrowa wersja takiego oprogramowania to też dobry pomysł na prezent, zwłaszcza jeśli chcecie uniknąć wizyty w stacjonarnym sklepie i związanych z tym niedogodności.



Aby skorzystać z niniejszej oferty podczas procesu finalizacji zamówienia należy podać kod TW20, który zauważalnie zredukuje oryginalną cenę, obniżając ją o 20%. Obecnie promocja obowiązuje na następujące produkty:



• Windows 10 Pro OEM - 47.45 zł (z kodem TW20)

• Office 2016 Pro - 119.04zł (z kodem TW20)

• Office 2019 Pro - 176.59zł (z kodem TW20)

• Windows 10 Pro OEM+ Office 2016 Pro Plus - 138.63zł (z kodem TW20)

• Windows10 PRO OEM+ Office2019 Pro Plus - 225.93zł (z kodem TW20)









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.