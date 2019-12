Wtorek 24 grudnia 2019 Radeon RX 5600 XT - pierwsze zdradzają wydajność Radeona Vega 56

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 11:28 Redaktorom serwisu VideoCardz udało się dotrzeć do wyników testów wydajności nadchodzącej karty graficznej Radeon RX 5600 XT. Model ten trafi do sklepów na początku przyszłego roku i będzie oparty o układ Navi 10 z zablokowanym jednym z czterech bloków Shader Engine. Przełoży się to na liczbę aktywnych 1920 procesorów strumieniowych, 120 jednostek teksturujących, 48 jednostek ROP, 3 MB pamięci cache L2 oraz 192-bitowy kontroler pamięci. Testy wykonane z użyciem karty Radeon RX 5600 XT wykazały, że jej wydajność jest około 35 procent wyższa od modelu Radeon RX 5500 XT



W efekcie, zdaniem VideoCardz Radeon RX 5600 XT zaoferuje wydajność zbliżoną do modelu Radeon Vega 56 i kilka procent wyższą niż GeForce GTX 1660 Ti.



W trakcie wykonanych testów średnie taktowanie GPU wynosiło około 1620 MHz, czyli było ustawione niżej niż w Radeonie RX 5700 XT, na poziomach typowych dla kart RX 5700 w zwykłej wersji. Dodatkowo według 3DMark na karcie zastosowano pamięci GDDR6 o szybkości 12 Gbps, co daje przepustowość 288 Gbps.









