Wtorek 7 stycznia 2020 AMD na CES: Threadripper 3990X, mobilne Ryzeny serii 4000 i nowe karty graficzne

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 07:38 Podczas targów CES w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała szerego nowości. Pierwszą z nich jest zapowiadany już jakiś czas temu Ryzen Threadripper 3990X, wyposażony w 64-rdzenie z obsługą 128-wątków, i 288 MB pamięci podręcznej. Procesor jest taktowany zegarem bazowym 2,9 GHz (do 4,3 GHz z Turbo), i będzie dostępy w sprzedaży od 7 lutego, w cenie 3990 USD. W trakcie prezentacji porównano jego wydajność do dwóch Xeonów Platinum 8280 (łącznie 56 rdzeni) kosztujących razem 20 000 USD, od których nowy Threadripper okazał się znacznie szybszy w renderowaniu V-Ray.



Podczas CES nastąpiła też premiera karty graficznej Radeon RX 5600 XT, oraz mobilnych kart Radeon RX 5600M i Radeon RX 5700M. Desktopowy Radeon RX 5600 XT ma układ graficzny Navi 10 z 2304 procesorami strumieniowymi i taktowaniem do 1560 MHz oraz 6GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą (przepustowość 288 GB/s). Karta ma być bardziej wydajna od GeForce GTX 1660 Ti i będzie dostępna w sprzedaży od 21 stycznia w cenie 279 USD. Natomiast mobilne Radeony RX 5600M i RX 5700M również bazują na układzie Navi 10 i są już dostępne dla producentów laptopów.



Kolejną z nowości są mobilne procesory z serii Ryzen 4000 (nazwa kodowa Reinor), wytwarzane w 7nm procesie litograficznym i oparte o architekturę ZEN 2. Te monolityczne chipy posiadają do 8 rdzeni z obsługą 16 wątków taktowane zegarem do 4,2 GHz oraz zintegrowany układ graficzny Radeon z taktowaniem do 1750 MHz, a ich flagowymi przedstawicielami jest 45W model Ryzen 7 4800H (2,9-4,2 GHz) oraz 15W model Ryzen 7 4800U (1,8-4,2 GHz). Wydajność Ryzena 7 4800U z TDP 15W porównano do najszybszego mobilnego Core i7-1065G7 z serii Ice Lake.



Nowy mobilny procesor AMD ma być porównywalny z Core i7-1065G7 w wydajności jednowątkowej, do 90 procent bardziej wydajny w wydajności wielowątkowej, a zintegrowany w nim układ graficzny Radeon ma zapewaniać więcej klatek na sekundę, niż IPG 11-generacji z Core i7-1065G7.



Oprócz Ryzenów 7 4800H i 4800U, w skład nowej serii wchodzą też modele Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków, 2,0-4,1 GHz, TDP 15W), Ryzen 5 4600H (6-rdzeni, 12-wątków, 3,0-4,1 GHz, TDP 45W), Ryzen 5 4600U (6-rdzeni, 12-wątków, 2,0-4,0 GHz, TDP 15W), Ryzen 5 4500U (4-rdzenie, 8-wątków, 2,3-4,0 GHz, TDP 15W), oraz Ryzen 3 4300U (4-rdzenie, 4-wątki, 2,7-3,7 GHz, TDP 15W).



Podczas prezentacji firma AMD poinformowała o bardzo ciepłym przyjęciu tych procesorów przez producentów laptopów. Notebooki z nowymi Ryzenami będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym kwartale, a łączna liczba konstrukcji opartych o te procesory ma przekroczyć 100, czyli będzie znacznie wyższa, niż liczba laptopów oparta o mobilne Ryzeny dotychczasowej generacji.



Kolejna z nowości to technika AMD SmartShift, polegająca na współpracy dodatkowej karty graficznej Radeon z układem graficznym zintegrowanym z procesorem Ryzen Mobile. Smart Shift zapewnia więcej klatek na sekundę podczas gry, a podczas gdy wydajność graficzna nie jest potrzebna - dodatkowa karta graficzna zostaje wyłączona w celu oszczędnośći energii.



Ponadto zapowiedziano techniki FreeSync Premium, i FreeSync Premium Pro, przeznaczone dla monitorów dla graczy o wyższej jakości.



Na ten moment architektura ZEN 3 nie została zaprezentowana.











