Poniedziałek 13 stycznia 2020 Stundered kolejną darmówką od Epic

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:16 Sundered to kolejna, darmowa gra niezależna którą można darmo przypisać do konta w sklepie Epic Store. Wcielamy się w niej Eshe, człowieka przemierzającego postapokaliptyczny świat, zmuszonego do podejmowania trudnych dylematów moralnych. To od gracza będzie zależało to w jaki sposób rozwinie się protagonista i czy ostatecznie zachowa on swoje człowieczeństwo, czy może pogrąży się w mroku. Od strony technicznej mamy do czynienia z klasyczną platformówką z gatunku metroidvania okraszoną ręcznie rysowaną grafiką 2D. W Sundered możemy grać samotnie, albo w kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami.



Promocja w sklepie Epic potrwa do 16.01.2020 do godziny 17:00, a grę możecie przypisać TUTAJ.







