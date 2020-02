Czwartek 20 lutego 2020 Samsung uruchamia produkcję z litografii 7nm i 6nm z EUV

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 16:36 Samsung poinformował o uruchomieniu masowej produkcji układów scalonych w litografii 6nm i 7nm z użyciem fototechniki naświetlania EUV. Chipy produkowane są na linii V1, znajdującej się w najnowszej części kompleksu fabryk w Hwaseong w Korei Południowej. Proces rozbudowy tamtego kompleksu fabryk o nowy clean room z linią V1 zakończono w 2018 roku, i od tego czasu trwały przygotowania do uruchomienia produkcji. Testowa produkcja 7nm i 6nm chipów w EUV rozpoczęła się w 2. połowie 2019 roku, a obecnie jej wyniki były już na tyle zadowalające, że zdecydowano o uruchomieniu masowej produkcji.



Aktualnie na linii V1 wytwarzane są procesory mobilne, przy czym Samsung nie sprecyzował czy chodzi o jego własne konstrukcje takie jak Exynos, czy też może chipy zamawiane przez innych wykonawców.



Podano natomiast, że pod koniec bieżącego roku wydajność linii ma być trzykrotnie większa, niż uzyskiwana pod koniec 2019 roku. W dalszej przyszłości linia V1 będzie przystosowywana do produkcji w kolejnych procesach litograficznych, do 3nm włącznie.



Nawiasem mówiąc, ciekawe czy Samsungowi udało się poprawić awaryjne zasilanie kompleksu fabryk w Hwaseong, po tym, jak kilka tygodni temu przerwa w dostawie energii spowodowała uszkodzenie wafli aktualnie wytwarzanych na liniach produkcyjnych w Hwaseong.



