Piątek 28 lutego 2020 Rynek kart graficznych w czwartym kwartale 2020 roku

Autor: Wedelek | źródło: JPR | 05:30 Firma analityczna Jon Peddie Research (JPR) opublikowała najnowszy raport dotyczący rynku kart graficznych w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wynika z niego, że pod koniec 2019 roku 18% wszystkich sprzedanych chipów graficznych miało logo Nvidii, 19% stanowiły układy AMD, a niekwestionowanym liderem był Intel z wynikiem 63%. Jak widać na załączonym wykresie zarówno AMD jak i Nvidia bardzo mocno zyskały w przeciągu ostatniego roku, odbierając w sumie aż dziewięć punktów procentowych Intelowi. Jeśli chodzi o rynek kart dedykowanych, to mamy do czynienia z absolutną hegemonią Nvidii, która dzierży 73% rynku.



Pozostałe 27% należy do AMD, które w ujęciu rocznym zyskało 1pp, a w porównaniu do trzeciego kwartału były to 3pp (24%). JPR podaje również, że w przeliczeniu na pojedynczy PC ilość zamontowanych kart graficznych wynosi 130% (IGP+GPU) – to o 1,8% więcej niż kwartał wcześniej, a dedykowany układ graficzny był zamontowany w 31,9% sprzedanych w czwartym kwartale maszyn.



Jeśli chodzi o cały rynek PC, to ten w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 wzrósł w czwartym kwartale 2019 roku o 1,99%, a w ujęciu rocznym było to 3,54% (w porównaniu do czwartego kwartału 2018 roku).











