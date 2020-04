Piątek 24 kwietnia 2020 Wydajność jednego wątku w Ryzenie 3 3300X zbliżona do i7 7700K, FX8350 podkręcony do 8,1GHz

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D/der8auer | 05:15 (1) Do sieci trafił wynik wydajności Ryzena 3 3300X w programie Cinebench R15, a konkretnie we wbudowanym w niego teście pojedynczego wątku. Najnowszy procesor AMD osiągnął w nim wynik 199pkt, a więc mniej więcej tyle ile i7 7700K, z tym, że procesor Intela pracował z wyższym o 200MHz zegarem. Co prawda wspomniany układ Chipzilli ma już kilka lat, ale po pierwsze w swoim czasie był to TOPowy przedstawiciel średniej półki cenowej, a po drugie od tego czasu IPC w procesorach Intela nie wzrosło zauważalnie. Dodatkowo tak testowany Ryzen jak i i7 7700K to procesory 4-rdzeniowe z obsługą ośmiu wątków, wiec ich porównanie jest jak najbardziej na miejscu.



Na pewno zainteresują się nim gracze, którzy nie chcą zbyt dużo wydawać na nową maszynę do gier, a przy tym chcieliby w przyszłości mieć możliwość łatwego upgrade’u. W przypadku Ryzenów 3000 i płyt głównych z podstawką AM4 mamy w zasadzie pewność kompatybilności z kolejną rodziną CPU, czyli Ryzenami 4000.

Model Ryzen 3 3300X do sprzedaży trafi za kilkanaście lub najdalej za kilkadziesiąt dni w cenie około 120 dolarów.



A skoro już jesteśmy przy procesorach AMD, to Roman “der8auer” Hartung podkręcił ostatnio starusieńkiego FX-8350 do poziomu 8 127MHz używając w tym celu układu chłodzenia ciekłym azotem. Filmik z tego wydarzenia znajdziecie poniżej:









pal licho (autor: kombajn4 | data: 24/04/20 | godz.: 05:55 )

i7-7700K Ale że 1 rdzeń wypadł lepiej o jeden punkt od i9-10900X(skromne 3300zł) z boostem do 4,5 GHz i o 2 punkty lepiej od bezpośredniego konkurenta i3-10300 z boostem 4,4 GHz to już pokazuje jak bardzo cepy Intela stoją w miejscu.



