Letnia promocja w WHOkeys: Windows 10 PRO za 50zł, a Office 2016 za 110zł !

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:01 Lato nadchodzi, ale na razie koronawirus nie słabnie, przez co wciąż duża część firm pracuje w trybie zdalnym. Większość tak zatrudnionych pracowników wykonuje pracę biurową, przy czym nie każdy ma komfort korzystania z odpowiednio wydajnego sprzętu i najnowszego oprogramowania, a część musi się wręcz posługiwać własnym sprzętem. W takich warunkach może pojawić się konieczność zakupu nowego komputera i przeznaczonego dla niego oprogramowania. Jak zwykle warto się wtedy rozejrzeć za najtańszą ofertą i to nie tylko jeśli chodzi o podzespoły, ale i soft.



W tym drugim przypadku warto rzucić okiem na ofertę sklepu WhoKeys, który w okazyjnych cenach oferuje klucze między innymi do Windowsa i Office’a. W przypadku tych dwóch pozycji po wpisaniu kodu TW25 oryginalna cena jest dodatkowo pomniejszana o stosowny rabat w wysokości 25%. Otrzymane klucze wpisujemy tylko podczas pierwszej instalacji oprogramowania. Po jej wykonaniu aplikacja jest przypisywana na stałe do wybranego konta Microsoft skąd szybko można pobrać dedykowany instalator, który co istotne, nie wymaga już powtórnego podawania klucza produktu.





Kod TW25 można zastosować do następujących pozycji:



Windows 10 Pro OEM - 50.34 zł (z kodem TW25)



Office 2016 Pro - 110.63 zł (z kodem TW25)



Office 2019 Pro - 174.76 zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2016 Pro Plus - 132.98 zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 220.93 zł (z kodem TW25)











