Płyty AMD z chipsetem B550 z zupełnią nową wersją AGESA v2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:07 Wkrótce w sprzedaży pojawią się płyty główne z chipsetem AMD B550. Będą one tańsze i bardziej energooszczędne od dotychczasowych modeli z chipsetem X570, a przy tym podobnie do nich zaoferują obsługę PCI-Express 4.0. Jak się okazuje, wraz z płytami B550 wprowdzony zostanie zupełnie nowy, napisany od początku mikrokod AGESA, czyli AMD Generic Encapsulated Software Architecture. Jest to mikrokod będący podstawową częścią BIOSu, uruchamiany na początkowych etapach rozruchu komputera i mający duży wpływ na funkcjonowanie płyt głównych, chipsetów i procesora.



Płyty z chipsetami B550 będą od początku fabrycznie wypsoażone w AGESA v2 - nowy mikrokod, napisany od zera, i w pełni przystosowany do obsługi przyszłych procesorów z architekturą ZEN 3. Wraz z AGESA v2 także od nowa rozpocznie się numeracja kolejnych mniejszych wersji, która wystaruje od cyferek 1.0.0.0.



Dla porównania dotychczasowe płyty z podstawką AM4, począwszy od modeli z chipsetami serii 300, poprzez B450 i X470, kończąc na płytach z najnowszym X570, posiadają zasadniczo ten sam, lecz ciągle rozwijany mikrokod AGESA, którego najnowszą wersją jest AGESA 1.0.0.5.



Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy dotychczasowe płyty główne, np. te z chipsetami X570, w celu obsługi procesorów z architekturą ZEN 3 otrzymają nowszą wersję dotychczasowego mikrokodu AGESA (np. AGESA 1.0.0.6), czy też aktualizację BIOS zawierającą całkiem nowy mikrokod AGESA v2.



