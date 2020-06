Piątek 5 czerwca 2020 Wyprzedaż "Mid-year" w sklepie Whokeys: Windows 10 PRO w cenie $13, a Office 2019 już za $28

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:00 Premiera procesorów Intela 10-tej generacji i zbliżający się debiut odświeżonych Ryzenów od AMD to dla wielu osób doskonały moment na zmianę wysłużonego PCta na nowszy. No a skoro mamy już nowy komputer, to warto zainstalować na nim najnowszą wersję oprogramowania firmy Microsoft, która wprowadza dodatkowe funkcje i lepsze wsparcie dla technologii, z których nasz nowy nabytek czerpie pełnymi garściami. Warto przy tym rozejrzeć się w ofercie sklepów z oprogramowaniem, bo jak się okazuje w niektórych z nich możemy nabyć Windowsa i Office’a za znacznie niższą kwotę niż na oficjalnej stronie producenta.



Jednym z takich sklepów jest dobrze znany naszym czytelnikom Whokeys. W jego ofercie znajdziemy wszelakie oprogramowanie oraz gry dostępne w bardzo przystępnych cenach. Przy tym Whokeys często oferuje wyprzedaże, w ramach których pierwotną cenę można zbić o kilkanaście procent i zazwyczaj taką promocją objęte są właśnie aplikacje firmy Microsoft. Nie inaczej jest i tym razem. W ramach promocji „Mid-Year” możemy skorzystać z kodu TW25, który sprawi, że oryginalna cena Windowsa 10 oraz Office 2016/2019 zostanie obniżona o 25%.



Whokeys akceptuje najpopularniejsze formy płatności, a dzięki szybkim przelewom maila z zakupionym kluczem otrzymamy w maksymalnie kilka minut po zakupie. Zdobyty w ten sposób ciąg znaków wpisujemy w instalator, a ten automatycznie wiąże go z dedykowanym kontem Microsoft. Dzięki temu przy reinstalacji nie musimy ponownie podawać klucza aktywacyjnego.



Szczegółową listę oprogramowania, które można kupić w aktualnej wyprzedaży znajdziecie poniżej:





Windows 10 Pro OEM - 13.17USD (z kodem TW25)



Office 2019 Pro - 28.40USD (z kodem TW25)



Office 2016 Pro - 34.46USD (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 36.97USD (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2016 Pro Plus - 47.18USD (z kodem TW25)











