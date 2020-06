Wtorek 23 czerwca 2020 Intel chce produkiwać tranzystory GAAFET za 5 lat

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 15:07 Postępująca miniaturyzacja tranzysotrów krzemowych wymusza kolejne zmiany w ich budowie. Niecałą dekadę temu, liderem tych zmian był Intel, który wraz z wprowadzeniem litografii 22nm zastąpił klasyczne planarne tranzystory, nowymi tranzystorami z pionową bramką, nazywane FinFET. Obecnie okazuje się, że przejscie na procesy litograficzne mniejsze od 5nm będzie wymagać kolejnej zmiany w budowie pojdeynczych tranzystorów, które zyskają konstrukcję typu GAAFET (gate-all-around field-effect transistor), w której pionowa bramka zostanie zastąpiona nanorurkami.



Aktualnie liderem w opracowywaniu tranzystorów GAAFET wydaje się być Samsung, który tranzystory tego typu wdroży w swojej 3nm litografii, która ma być gotowa w 2022 roku. Nieco w tyle jest firma TSMC, która tranzystroy GAAFET zaoferuje w swojej 2nm litografii.



Do tej pory nie były znane konkretne plany Intela na ten temat. Według najnowszych danych, Intel za 5 lat chce posiadać gotowy proces litograficzny oparty o tranzystroy GAAFET.



Może to oznaczać, że stosowane obecnie tranzystory FinFET, oprócz przygotowanej obecnie litografii 7nm zostaną użyte przez Intela w jeszcze jednym procesie litograficznym (5nm), a GAAFET trafią do litografii 3nm, planowanej do opracowania w 2025 roku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.