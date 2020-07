Poniedziałek 20 lipca 2020 Koniec produkcji Xboxa One S i Xbon One X, a od września xCloud stanie się częścią pakietu Xbox Game Pass Ultimate

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:15 Za kilka miesięcy na rynku zadebiutuje nowa generacja konsol i w związku z tym Microsoft podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej produkcji modeli Xbox One X oraz Xbox One S All Digital. Ich sprzedaż będzie oczywiście kontynuowana aż do wyczerpania zapasów magazynowych, co z całą pewnością nie nastąpi zbyt szybko. W procesie wyprzedaży wyprodukowanego do tej pory sprzętu pomoże usługa strumieniowania gier o nazwie xCloud, która we wrześniu zostanie dołączona do abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft deklaruje, że nie spowoduje to podwyższenia opłaty za korzystanie i ta nadal będzie wynosić 54,99zł miesięcznie.



Warto przy tym nadmienić, że nowi abonenci mogą też liczyć na solidną zniżkę w wysokości 93%. Obowiązuje ona przez pierwsze trzy miesiące, które kosztują dzięki temu zaledwie 4zł.



