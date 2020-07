Czwartek 30 lipca 2020 Rocket Lake-S będzie oferować wsparcie dla PCI-E 4.0 – mamy kolejne potwierdzenie

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:15 Użytkownik Twittera o pseudonimie Tum Apisak podzielił się z nami swoim kolejnym znaleziskiem. Tym razem jest nim nowy rekord w bazie danych SiSoft Sandra powiązany z CPU Intela z rodziny Rocket Lake-S. Paradoksalnie największą atrakcją nie jest w tym wypadku sam procesor, a jeden z elementów platformy testowej, na której go zamontowano. Chodzi o dysk SSD o pojemności 1TB, który został podłączony z wykorzystaniem złącza PCI-E 4.0 x4 z wykorzystaniem protokołu NVMe. Jest to istotna informacja bo stanowi potwierdzenie wcześniejszych przecieków mówiących o tym, że Rocket Lake-S w końcu doczeka się wsparcia dla tego standardu.



Do tej pory jedyną firmą, która z PCI-E 4.0 korzystała było AMD. Seria Rocket Lake-S oprócz nowego kontrolera dostanie też IGP na bazie architektury Xe (12 gen) oraz nowy rdzeń x86 o kodowej nazwie Cypress Cove. Jest to pochodna mobilnego Willow Cove, który został przeniesiony z litografii 10nm do procesu 14nm+++. Jest to związane z problemami Intela z technologią 10nm, a starszy proces oferuje wyższe zegary bazowe i prawdopodobnie lepszy uzysk.







