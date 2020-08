Poniedziałek 3 sierpnia 2020 Samsung zainteresowany częścią udziałów w ARM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:37 (1) Trwa serial związany ze sprzedażą firmy ARM przez SoftBank. Z transakcji wycofało się Apple, a jednym z najbardziej zainteresowanych zakupem ARMa pozostaje Nvidia. Tymczasem magazyn The Korea Times podaje, że do rozmów o sprzedaży ARMa przez SoftBank włączył się Samsung, koreański producent półprzewodników, który podobnie jak Nvidia również jest licencjobiorcą ARM. Samsung nie chce kupić całości ARM, ponieważ nie posiada wystarczajacych środków, jest natomiast zainteresowany objęciem części udziałów w firmie.



Jeden z przedstawicieli branży, pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział The Korea Times , że ARM najprawdopodobniej zostanie przejęty przez utworzone do tego celu konsorcjum kilku firm z branży półprzewodników. Ma być to oczywiście efekt wysokiej ceny (ponad 40 miliardów dolarów), jakie trzeba zapłacić za ARMa.



cenę ARM już tak wywindowali

że ani NV ani Samsunga na to nie stać. A nie każdy prezes chce za wszelką cenę zadłużyć firmę w imię wybujałych ambicji części zarządu... Pewnie powstanie konsorcjum co kupić ARM (nV+Samsung+Intel+tsmc?).



