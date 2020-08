Poniedziałek 3 sierpnia 2020 Mindfactory publikuje statystyki awaryjności kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:48 (2) Niemiecki Mindfactory.de, jeden z największych sklepów internetowych z elektroniką w Europie, podzielił się ciekawymi informacjami na temat kart graficznych. Sklep opublikował szczegółowe statystyki awaryjności kart, z podziałem na pojedyncze modele danych producentów. Lista zawiera liczbę sprzedanych kart wraz z przyporządkowaną do niej liczbą zwrotów wskutek awarii (RMA) i wyliczonym procentowo udziałem zwrotów w sprzedaży danego modelu karty graficznej. Jak się okazuje, przeciętna awaryjność kart graficznych to około 2-3 procent. Niektóre karty wyróżniają się jednak znacznie wyższą awaryjnością.



Podwyższoną awaryjnością cechują się modele GeForce RTX 2080 TI, oraz karty Radeon RX 5700 od firmy PowerColor. Średnia awaryjność GeForce RTX 2080 TI to około 5 procent, natomiast Radeony RX 5700 od PowerColor wypadają pod tym względem gorzej, niż Radeony RX 5700 pozostałych producentów. Szczegółowe dane można znaleźć w poniższych tabelach.







Wow... (autor: Kenjiro | data: 4/08/20 | godz.: 12:42 )

2080Ti na niechlubnym szczycie. Z Powercolora to głównie Red Devil, ciekawe co zepsuli i czy dotyczy to konkretnych partii, czy ogólnie mają jakieś dziwne rozwiązanie.



wiadomo jakiego producenta unikać (autor: ekspert_IT | data: 4/08/20 | godz.: 12:51 )

Lepiej dopłacić 5% i kupić u solidnego...



