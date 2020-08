Wtorek 4 sierpnia 2020 Huawei po raz pierwszy z wyższą sprzedaż smartfonów niż Samsung

Autor: Zbyszek | źródło: TheVerge | 13:16 Samsung od prawie 10 lat pozostawał liderem rynku smartfonów. Koreański producent w 1 kwartale 2012 roku po raz pierwszy sprzedał więcej smartfonów aniżeli Nokia, i od tego czasu w każdym kolejnym kwartale notował największą sprzedaż spośród wszystkich producentów urządzeń tego typu. Tymczasem jak informuje firma analityczna Canalys, sytuacja zmieniła się po raz pierwszy w 2. kwartale 2020 roku, w którym to nie Samsung, ale inny producent sprzedał najwięcej smartfonów. Był nim Huawei, którego sprzedaż w 2. kwartale wyniosła 55,8 mln sztuk, a sprzedaż smartfonów Samsungna wyniosła 53,7 mln sztuk.



Przyczyną tej sytuacji nie jest wzrost sprzedaży smartfonów Huawei (ten od około 2 lat utrzymuje się na podobnym poziomie), ale znaczny spadek sprzedaży smartfonów Samsunga. Koreański gigant jeszcze w 2. kwartale 2019 roku sprzedał około 80 mln sztuk takich urządzeń, by w zaledwie rok czasu zanotować ponad 30 procentowy spadek sprzedaży do poziomu poniżej 55 mln sztuk.







