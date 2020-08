Środa 5 sierpnia 2020 Nowa generacja GeForce już we wrześniu, a nowe Radeony w listopadzie

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:28 W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne informacje na temat nadchodzącej nowej generacji kart graficznych Nvidia i AMD. Według nich, Nvidia wyprzedzi AMD i jako pierwsza wprowadzi na rynek swoje karty GeForce z serii Ampere. Ich prezentacja, lub premiera pierwszych najbardziej wydajnych wersji ma być obecnie planowana na 17 września. Jako pierwsze na rynek mają trafić dwie najbardziej wydajne karty, w tym GeForce RTX 3080. Obydie zaoferują wydajność wyższą niż GeForce RTX 2080 Ti. Następie w październiku Nvidia ma planować premierę GeForce RTX 3070, a w listopadzie - GeForce RTX 3060.



Z kolei nowe Radeony z architekturą RDNA 2 mają zadebiutować w listopadzie, czyli około 2 miesiące później od flagowych GeForce'ów z serii Amepere, i w czasie zbliżonym do tego, kiedy na rynku będzie już obecna cała nowa seria kart od Nvidia.



Tajemnicze źródła kolejny raz potwierdzają, że początkowo nowe Radeony będą dostępne tylko w wersjach referencyjnych. Ma być to pokłosiem tego, że producenci kart graficznych nie otrzymali jeszcze próbek układów graficznych Navi 21 i Navi 23, i wciąż nie mogą przystąpić do opracowania kart własnej konstrukcji. Z tego powodu wersje niereferencyjne nowych Radeonów mają pojawić się dopiero pod koniec tego roku lub na początku przyszłego roku.







