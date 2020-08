Środa 5 sierpnia 2020 AMD 3015e i AMD 3020e - dwa nowe procesory AMD z TDP 6W

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:08 AMD wprowadza do swojej ofery dwa nowe procesory przeznaczone dla komputerów przenośnych. Są to modele AMD 3015e i AMD 3020e, wyróżniające się wskaźnikiem TDP wynoszącym zaledwie 6W. Obydwa procesory są wytwarzane w litografii 14nm, posiadają dwa rdzenie z architekturą ZEN pierwszej generacji z obsługą wielowątkowości, oraz zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 3 ze 192 procesorami strumieniowymi. AMD 3020e jest taktowany zegarem bazowym 1,2 GHz (do 2,6 GHz z Turbo), obsługuje pamięci DDR4-2400, a układ graficzny Radeon Vega 3 jest taktowany zegarem 1000 MHz.



Wolniejszy procesor AMD 3015e jest taktowany zegarem bazowm 1,2 GHz (do 2,3 GHz z Turbo), obsługuje pamięci DDR4-1600, a układ graficzny Radeon Vega 3 jest taktowany zegarem 600 MHz.



Obydwa procesory są stosowane w konwertowalnych laptopach Lenovo 100e i Lenovo 300e drugiej generacji, które mają 11,6-calowy ekran obracany o 360 stopni wokół klawiatury (opcjonalnie dotykowy), 64GB wbudowanej pamięci eMMC (możliwość dodania dysku SSD 128 GB), 4GB lub 8GB pamięci RAM i system Windows 10. Obydwa komputery zastępują dotychczasowe modele z procesorami Intel Celeron N4120, i będą dostępne w sprzedaży od września w cenie od 219 i od 299 USD.



Lenovo wskazuje, że AMD 3015e zapewnia o około 20 procent wyższą wydajność niż Celeron N4120, a w przypadku AMD 3020e ta różnica jest jeszcze większa.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.