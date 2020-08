Środa 5 sierpnia 2020 Samsung Galaxy Z Fold 2 - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 17:05 W lutym ubiegłego roku Samsung zaprezentował swój pierwszy w historii składany smartfon z elastycznym ekranem - Galaxy Fold. Urządzenie trafiło do sprzedaży 2 miesiące później, ale szybko zostało z niej wycofane, po tym, kiedy znaczna część jego użytkowników zgłosiła usterki związane z fizycznym uszkodzeniem ekranu i systemu zawiasów. Po wprowadzeniu poprawek do konstrukcji Galaxy Folda, jego sprzedaż została wznowiona we wrześniu. Dziś Samsung oficjalnie zaprezentował jego następcę, nazwanego Galaxy Z Fold 2. Nowy model jest nieco większy od swojego poprzednika.



Ekran zastosowany w środku, po rozłożeniu ma przekątną 7,59-cala, rozdzielczość 2208 x 1,768 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz - w poprzedniku ekran miał przekątną 7,3-cala i rozdzielczość 2152 x 1536 pikseli.



Znacznie powiększono drugi ekran, który jest aktywny po złożeniu urządzenia - zamiast 4,6-cala jak w poprzedniku ma on teraz przekątną 6,23-cala i rozdzielczość 2260 x 816 pikseli (proporcje 25:9).



Zmieniły się także wnętrzności - w środku zastosowane te same komponenty co w najnowszych smartfonach Galaxy S20 - pierwszy Fold był oparty o komponenty pochodzące z Galaxy S10. Otrzymujemy więc szybszy procesor Snapdragon 865 Plus wraz z 12GB pamięci LPDDR5, i 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. Poprawiono też tylny aparat fotograficzny, który składa się z trzech sensorów - 12 megapikseli o jasności F/1.8, ultraszerokokątny 12 megapikseli o jasności F/2.2 i trzeci telefoto o rozdzielczości również 12 megapikseli.



Cena Galaxy Z Fold 2 wynosi 1980 USD, a sprzedaż ma się rozpocząć we wrześniu.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.