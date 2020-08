Środa 5 sierpnia 2020 AMD z najwyższym w historii udziałem w rynku procesorów mobilnych

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 19:59 (4) Firma analityczna Mercury Research przedstawiła najnowszy raport dotyczący udziału poszczególnych producentów w rynku procesorów x86. Wynika z niego, że w 2. kwartale 2020 roku firma AMD po raz kolejny z rzędu odnotowała wzrost udziałów w rynku. Udział AMD w rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych wyniósł 19,2 procent - o 0,6 pp więcej niż przed kwartałem i o 2,1 pp więcej niż w 2 kwartale 2019 roku. Najbardziej wzrósł udział w rynku procesorów dla komputerów przenośnych, który wyniósł 19,9 procent - najwięcej w całej historii AMD.



W porównaniu do 1. kwartału 2020, udział ten wzrósł o 2,1 pp, a w porównaniu do 2. kwartału 2019 roku - o 5,8 pp.



Udział w rynku procesorów serwerowych x86 wyniósł 5,8 procent - w porównaniu do 5,1 procent we wcześniejszym kwartale i 3,4 procent w 2. kwartale 2019 roku.



W tym samym okresie konkurencyjny Intel posiadał 80,8 procent udziału w rynku procesorów desktopowych, 80,1 procent udziału w rynku procesorów dla laptopów, i 94,2 procent udziału w rynku procesorów serwerowych - a uśredniając, udział ten wyniósł 81,7 procent.



Sumarycznie, uśredniony udział AMD w rynku w 2. kwartale 2020 roku wyniósł 18,3 procent, co oznacza powrót do poziomu udziału w rynku notowanego poprzednio ostatni raz w 2013 roku - wówczas jednak większy był udział AMD w rynku procesorów dla desktopów, a mniejszy w rynku procesorów dla laptopów.



K O M E N T A R Z E

@temat. (autor: Mariosti | data: 5/08/20 | godz.: 20:20 )

No ten udział w rynku serwerów intrygujący skoro już od 3 lat AMD ma znacznie lepsze procesory i praktycznie wszyscy producenci oferują modele oparte o EPYC...



nie wiem jak to tam dokładnie wygląda w kwestii udziałów w serwerach (autor: Qjanusz | data: 5/08/20 | godz.: 20:44 )

ale w lapkach jest mega progress. Dla mnie wyznacznikiem jest oferta produktu na półce w sklepie. Oczywiście więcej jest sprzętu z Intelem, ale jeszcze nigdy nie widziałem tylu pozycji z prockami AMD (media, euro itp sklepy z elektroniką). Niestety... AMD jest pod ścianą. rynek chce więcej, zamówienia czekają na realizację, a AMD jest ograniczony mocą przerobową TSMC.





AMD ma udział 48% w rynku desktop (autor: ekspert_IT | data: 5/08/20 | godz.: 20:50 )

https://gadgetcrutches.com/...to-2020-1024x542.jpg zatem jak to możliwe by udział wynosił 19% ? Nowa matematyka? Inne serwisy też donoszą o 50% udziałów AMD w rynku desktop... https://www.eteknix.com/...0-split-with-intel/amp/



@ up (autor: Shark20 | data: 5/08/20 | godz.: 21:11 )

AMD ma 40-50 % udział w rynku DIY - czyli wśród osób samodzielnie składających PC. Jest to mała część całego rynku procesorów desktopowych. Wśród gotowych komputerów stacjonarnych udział CPU wynosi pewnie ok 15%, co razem z 40-50% w segmencie DIY daje te końcowe 19%



