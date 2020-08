Piątek 7 sierpnia 2020 Ogromny wyciek danych z Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:01 (5) Wczoraj ktoś na Twitterze zamieścił link do archiwum, zawierającego informacje pozyskane z serwerów firmy Intel. Paczka licząca w sumie 20 gigabajtów danych, zawiera wiele informacji jakich Intel nie życzyłby sobie napewno udostępniać publicznie. Wśród wyciekłych danych znajdują się m.in schematy i dokumentacje projektowanych procesorów, w tym TIger Lake, Elkhart Lake i Rocket Lake-S, które nie miały jeszcze swojej premiery. Paczka zawiera też symulacje pracy Rocket Lake-S, programy i narzędzia do projektowania i testowania procesorów, kody źródłowe firmware różnych urządzeń, firmware procesorów Tiger Lake, czy sterowniki do kamer dostarczonych do SpaceX.



Pozatym w danych, które wyciekły i znajdują się w tym archiwum można znaleźć też trochę dokumentacji wewnętrznej i będących w przygotowaniu materiałów marketingowych, oraz roadmapy, czyli przyszłe plany wydawnicze.



K O M E N T A R Z E

Grubo (autor: Surfman | data: 7/08/20 | godz.: 14:33 )

No powiem grubo jeśli to się okaże prawdą, to może to być niezły cios. Szczególnie jeśli chodzi o elementy dostarczane do firm trzecich.



To nie może być prawda. (autor: OSTVegeta | data: 7/08/20 | godz.: 14:40 )

Przecież to jakaś masakra. Czyżby ktoś kto dotarł do tych danych, wykorzystał jedną z istniejących luk w procesorach Intela? Ot paradoks.



trzeba było dane trzymać na serwerach opartych na CPU Epyc (autor: Qjanusz | data: 7/08/20 | godz.: 14:42 )

a nie na wyrobach szwajcarskich...





Ikonografika wiadomości (autor: Saturn64 | data: 7/08/20 | godz.: 14:42 )

strzał w 10.



"Ktoś na Twitterze umięścił" (autor: Remek | data: 7/08/20 | godz.: 16:18 )

Nie ma to jak dobre źródło informacji typu zasłyszane jednym uchem :D



Przeca można pogooglać:



https://www.komputerswiat.pl/...o-intel123/63nkf14







