Piątek 7 sierpnia 2020 Intel Grand Ridge - 24 rdzeniowy procesor z rdzeniami Atom

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:43 Nadchodzące desktopowe procesory 11 generacji (Rocket Lake-S) będą ostatnimi CPU Intela, w których zostanie użyty jeden rodzaj rdzeni x86. Kolejne procesory Alder Lake-S, jakie pojawią się na przełomie 2021 i 2022 roku pod nazwą Intel Neo, mają posiadać dwa typy rdzeni x86 - wydajne rdzenie Golden Cove, i energooszczędne Gracemont. Te ostatnie będą ulepszą wersją rdzeni Tremont, które są obecnie stosowane w CPU LakeField i mają o 30 procent wyższy wskaźnik IPC aniżeli wcześniejsze rdzenie Goldmont Plus, i w przeliczeniu na takt zegara oferują zbliżoną wydajność do Sandy Bridge i Ivy Bridge, czyli Core 2 i 3 generacji.



Jak się okazuje Intel ma duże plany związane z energooszczędnymi rdzeniami i planuje je szeroko wykorzystać. Poza dodawaniem ich do swoich procesorów dla komputerów stacjonarnych i laptopów, Intel zamierza tworzyć procesory złożone wyłącznie z energooszczędnych rdzeni.



Jednymi z nich będą CPU Grand Ridge, wykorzystujące 24 rdzenie Gracemont. Chipy te będą wytwarzane w litografii 7nm i złożone z 6 bloków, każdy zawierający po 4 rdzenie Gracemont wraz z 4MB pamięci L2. Czterordzeniowe klastry CPU będą połączone pomiędzy sobą oraz z innymi komponentami (kontroler pamięci DDR5, kontroler PCI-Express 4.0) poprzez magistralę SCF (Scalable Coherent Fabric).



Procesory Grand Ridge będą przeznaczone dla stacji bazowych sieci 5G, i wydajnych urządzeń typu NAS. Prawdopodobnie tafią one na rynek w 2022 roku, zastępując oferowane od tego roku 10nm CPU Snow Ridge, złożone z 24-rdzeni Tremont.







